Які симптоми отруєння брудною водою

Рятувальники у Херсонській області. Фото: ДСНС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Російські окупаційні війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, тим самим спровокувавши катастрофу величезного масштабу. Вода, яка неконтрольовано затоплює міста та села, також розносить небезпечні інфекції для здоров'я.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомив дитячий інфекціоніст Віталій Євтушенко.

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Через відсутність нормального доступу проточної та питної води зростає ризик заразитися такими хворобами як:

вірусний гепатит А;

черевний тиф;

холера;

ботулізм.

Новини. LIVE вирішили дізнатися у інфекціоніста, від яких хвороб можна вакцинуватися до того, як відбудеться інфікування. З'ясувалося, що на сьогоднішній день вакцинуватися можна і потрібно лише від вірусного гепатиту А.

Гепатит А

"У таких ситуація краще вакцинуватися до ймовірності інфікуватися, а зараз вона дійсно є, тому що поширюються стічні води, пошкоджена каналізація. Якщо немає доступу до чистої води, то заразитися шанси високі. Вакцинуватися від гепатиту А буде актуально, тим більше, що імунітет після вакцинації довічний", — прокоментував інфекціоніст.

За словами інфекціоніста, після вакцинування імунітет з'являється вже за півтора, два тижні. Прихований період після зараження до появи симптомів у середньому триває близько трьох тижнів.

Вакцина від гепатиту А. Фото: Freepik

Вакцинація дітей від гепатиту А

Важливо уточнити свого сімейного лікаря чи робилася вашій дитині вакцина від гепатиту А, якщо ж ні, її слід провести.

Аналіз крові. Фото: Freepik

"Вакцинація дітей від гепатиту А проводиться після року. Якщо у дитини немає вакцини від гепатиту А, то зараз її актуально провести. У немовлят фактори ризику заразитися дуже низькі. Наприклад, від матері можна заразитися тільки у випадку, якщо не дотримуються гігієнічних норм. Вірус передається як кишкова інфекція через брудні руки або воду. При цьому передача вірусу через грудне молоко зафіксовано не було", — зазначив лікар.

Ботулізм

"Поширення ботулізму менш ймовірне, тому що це мікроби, які передаються через продукти харчування, ці бактерії з повітрям не контактують. Передача через інфіковану рибу знижується, при якісній термічній обробці", — додав лікар.

Евакуація людей. Фото: ДСНС

При цьому лікар зазначає, що ризик заразитися ботулізмом високий лише при неякісній кулінарній обробці, при недостатньому просолюванні продуктів або при неправильній консервації.

"Для ботулізму у нас є не вакцина, а імуноглобулін вже для лікування. Це те, чим лікується вже за фактом, коли з'являються симптоми", — пояснив лікар.

Холера

"З холерою справи складніші, тому що від холери вакцини, наскільки я знаю, на території України немає. Лікування холери відбувається за допомогою антибіотиків. Але холера не активується при термічній обробці", — сказав лікар.

Аналіз крові. Фото: Freepik

Віталій Євтушенко додав, що вакцинуватися необхідно лише тим, хто перебуває у місцевості, де немає доступу до чистої води.

Раніше ми писали, що професор Євген Комаровський назвав неочевидні ризики для здоров'я. Трагедія, що сталася з Каховською дамбою, несе певні ризики для здоров'я і деякі не зовсім очевидні. Є правила, яких повинні дотримуватися всі люди, які перебувають у зоні сотні кілометрів.