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У ЦГЗ назвали 5 кроків для безпечного вживання води

8 червня 2023 11:37
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як швидко дезінфікувати воду
Рятувальники евакуюють людей. Фото: ДСНС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Внаслідок підриву Каховської ГЕС сталася техногенна катастрофа, яка несе ризики, пов'язані з вживанням питної води. Кишечні бактерії та інфекції  дуже небезпечні для здоров'я людини. 

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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У Центрі громадського здоров'я нагадили про важливі правила вживання питної води. Дотримуйтесь заходів безпеки, аби переконатись, що вода безпечна.

5 кроків для безпечного вживання води:

  • перевірте наявність ознак того, що ваша вода може бути небезпечною;
  • використовуйте бутильовану воду, якщо можливо; 
  • відфільтруйте воду, якщо вона виглядає брудною\каламутною;
  • продезінфікуйте воду, довівши її до кипіння;
  • зберігайте питну воду безпечно у чистій, щільно закритій тарі, щоб уникнути повторного забруднення.
вода
Інформативне зображення. Фото: МОЗ
вода
Інформативне зображення. Фото: МОЗ
вода
Інформативне зображення. Фото: МОЗ
вода
Інформативне зображення. Фото: МОЗ
вода
Інформативне зображення. Фото: МОЗ
вода
Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Раніше ми писали, що трагедія, що сталася з Каховською дамбою, несе певні ризики для здоров'я і багато з них не цілком очевидні. Є правила, яких мають дотримуватися всі люди, які перебувають у зоні сотні кілометрів. Комаровський назвав головні правила безпеки

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