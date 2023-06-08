Як швидко дезінфікувати воду

Рятувальники евакуюють людей. Фото: ДСНС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Внаслідок підриву Каховської ГЕС сталася техногенна катастрофа, яка несе ризики, пов'язані з вживанням питної води. Кишечні бактерії та інфекції дуже небезпечні для здоров'я людини.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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У Центрі громадського здоров'я нагадили про важливі правила вживання питної води. Дотримуйтесь заходів безпеки, аби переконатись, що вода безпечна.

5 кроків для безпечного вживання води:

перевірте наявність ознак того, що ваша вода може бути небезпечною;

використовуйте бутильовану воду, якщо можливо;

відфільтруйте воду, якщо вона виглядає брудною\каламутною;

продезінфікуйте воду, довівши її до кипіння;

зберігайте питну воду безпечно у чистій, щільно закритій тарі, щоб уникнути повторного забруднення.

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Раніше ми писали, що трагедія, що сталася з Каховською дамбою, несе певні ризики для здоров'я і багато з них не цілком очевидні. Є правила, яких мають дотримуватися всі люди, які перебувають у зоні сотні кілометрів. Комаровський назвав головні правила безпеки.