Як швидко дезінфікувати воду

У ЦГЗ назвали 5 кроків для безпечного вживання води
Внаслідок підриву Каховської ГЕС сталася техногенна катастрофа, яка несе ризики, пов'язані з вживанням питної води. Кишечні бактерії та інфекції дуже небезпечні для здоров'я людини.
Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.
У Центрі громадського здоров'я нагадили про важливі правила вживання питної води. Дотримуйтесь заходів безпеки, аби переконатись, що вода безпечна.
5 кроків для безпечного вживання води:
- перевірте наявність ознак того, що ваша вода може бути небезпечною;
- використовуйте бутильовану воду, якщо можливо;
- відфільтруйте воду, якщо вона виглядає брудною\каламутною;
- продезінфікуйте воду, довівши її до кипіння;
- зберігайте питну воду безпечно у чистій, щільно закритій тарі, щоб уникнути повторного забруднення.
Раніше ми писали, що трагедія, що сталася з Каховською дамбою, несе певні ризики для здоров'я і багато з них не цілком очевидні. Є правила, яких мають дотримуватися всі люди, які перебувають у зоні сотні кілометрів. Комаровський назвав головні правила безпеки.