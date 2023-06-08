Как быстро дезинфицировать воду

Спасатели эвакуируют людей. Фото: ГСЧС

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В результате подрыва Каховской ГЭС произошла техногенная катастрофа, которая несет риски, связанные с употреблением питьевой воды. Кишечные бактерии и инфекции очень опасны для здоровья человека.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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В Центре общественного здоровья напомнили о важных правилах потребления питьевой воды. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы убедиться, что вода безопасна.

5 шагов для безопасного употребления воды:

проверьте наличие признаков того, что ваша вода может быть опасна;

используйте бутилированную воду, по возможности;

отфильтруйте воду, если она выглядит грязной;

продезинфицируйте воду, доведя ее до кипения;

храните питьевую воду безопасно в чистой, плотно закрытой таре во избежание повторного загрязнения.

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Ранее мы писали, что произошедшая с Каховской дамбой трагедия несет определенные риски для здоровья и многие из них не вполне очевидны. Есть правила, которыми должны соблюдаться все люди, находящиеся в зоне сотни километров. Комаровский назвал главные правила безопасности.