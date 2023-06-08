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В ЦОЗ назвали 5 шагов для безопасного употребления воды

8 июня 2023 11:37
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как быстро дезинфицировать воду
Спасатели эвакуируют людей. Фото: ГСЧС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В результате подрыва Каховской ГЭС произошла техногенная катастрофа, которая несет риски, связанные с употреблением питьевой воды. Кишечные бактерии и инфекции очень опасны для здоровья человека.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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В Центре общественного здоровья напомнили о важных правилах потребления питьевой воды. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы убедиться, что вода безопасна.

5 шагов для безопасного употребления воды:

  • проверьте наличие признаков того, что ваша вода может быть опасна;
  • используйте бутилированную воду, по возможности;
  • отфильтруйте воду, если она выглядит грязной;
  • продезинфицируйте воду, доведя ее до кипения;
  • храните питьевую воду безопасно в чистой, плотно закрытой таре во избежание повторного загрязнения.
вода
Информативное изображение. Фото: МОЗ
вода
Информативное изображение. Фото: МОЗ
вода
Информативное изображение. Фото: МОЗ
вода
Информативное изображение. Фото: МОЗ
вода
Информативное изображение. Фото: МОЗ
вода
Информативное изображение. Фото: МОЗ

Ранее мы писали, что произошедшая с Каховской дамбой трагедия несет определенные риски для здоровья и многие из них не вполне очевидны. Есть правила, которыми должны соблюдаться все люди, находящиеся в зоне сотни километров. Комаровский назвал главные правила безопасности.

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