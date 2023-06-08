Как быстро дезинфицировать воду

В ЦОЗ назвали 5 шагов для безопасного употребления воды
В результате подрыва Каховской ГЭС произошла техногенная катастрофа, которая несет риски, связанные с употреблением питьевой воды. Кишечные бактерии и инфекции очень опасны для здоровья человека.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
В Центре общественного здоровья напомнили о важных правилах потребления питьевой воды. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы убедиться, что вода безопасна.
5 шагов для безопасного употребления воды:
- проверьте наличие признаков того, что ваша вода может быть опасна;
- используйте бутилированную воду, по возможности;
- отфильтруйте воду, если она выглядит грязной;
- продезинфицируйте воду, доведя ее до кипения;
- храните питьевую воду безопасно в чистой, плотно закрытой таре во избежание повторного загрязнения.
Ранее мы писали, что произошедшая с Каховской дамбой трагедия несет определенные риски для здоровья и многие из них не вполне очевидны. Есть правила, которыми должны соблюдаться все люди, находящиеся в зоне сотни километров. Комаровский назвал главные правила безопасности.