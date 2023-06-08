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Зараженная вода после подрыва Каховской ГЭС: инфекционист рассказал, от чего нужно вакцинироваться

8 июня 2023 17:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие симптомы отравления грязной водой
Спасатели в Херсонской области. Фото: ГСЧС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Российские оккупационные войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, тем самым спровоцировав катастрофу огромного масштаба. Вода, которая неконтролированно затапливает города и села также разносит опасные инфекции для здоровья. 

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщил детский инфекционист Виталий Евтушенко. 

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Из-за отсутствия нормального доступа проточной и питьевой воды возрастает риск заразиться такими болезнями как: 

  • вирусный гепатит А; 
  • брюшной тиф; 
  • холера; 
  • ботулизм. 

Новини.LIVE решили узнать у инфекциониста от каких болезней можно вакцинироваться до того, как произойдет инфицирование. Выяснилось, что на сегодняшний день, вакцинироваться можно и нужно только от вирусного гепатита А. 

Гепатит А

"В таких ситуация лучше вакцинироваться до вероятности инфицироваться, а сейчас она действительно есть, потому что распространяются сточные воды, поврежденная канализация. Если нет доступа к чистой воде, то заразиться шансы высокие. Вакцинироваться от гепатита А будет актуально, тем более, что иммунитет после вакцинации пожизненный", — прокомментировал инфекционист. 

По словам инфекциониста, после вакцинирования иммунитет появляется уже через полторы, две недели. Скрытый же период после заражения до появления симптомов в среднем длится около трех недель. 

вакцина
Вакцина от гепатита А. Фото: Freepik

Вакцинация детей от гепатита А 

Важно уточнить у своего семейного врача делалась ли вашему ребенку вакцина от гепатита А, если же нет, ее следует провести. 

анализ крови
Анализ крови. Фото: Freepik

"Вакцинация детей от гепатита А проводится после года. Если у ребенка нет вакцины от гепатита А, то сейчас ее актуально провести. У грудничков факторы риска заразиться очень низкие. К примеру от матери можно заразиться только в случае, если не соблюдаются гигиенические нормы. Вирус передается как кишечная инфекция, через грязные руки или воду. При этом  передача вируса через грудное молоко зафиксировано не было", — отметил врач. 

Ботулизм 

"Распространение ботулизма менее вероятно, потому что это микробы, которые передаются через продукты питания, эти бактерии с воздухом не контактируют. Передача через инфицированную рыбу снижается, при качественной термической обработке", — добавил врач. 

Херсонская область
Эвакуация людей. Фото: ГСЧС

При этом врач отмечает, что риск заразиться ботулизмом высокий только при некачественной кулинарной обработке, при недостаточном просаливании продуктов  или при не правильной консервации.  

"Для ботулизма у нас есть не вакцина, а иммуноглобулин уже для лечения. Это то, чем лечится уже по факту, когда появляются симптомы", — объяснил врач. 

Холера 

"С холерой дела обстоят сложнее, потому что от холеры вакцины, насколько я знаю, на территории Украины нет. Лечение холеры происходит при помощи антибиотиков. Но холера не активируется при термической обработке", — сказал врач. 

анализ крови
Анализ крови. Фото: Freepik

Виталий Евтушенко добавил, что вакцинироваться необходимо лишь тем кто пребывает в местности, где нет доступа к чистой воде. 

Ранее мы писали, что доктор Евгений Комаровский назвал неочевидные риски для здоровья. Трагедия, произошедшая с Каховской дамбой, несет определенные риски для здоровья и многие не вполне очевидны. Есть правила, которые должны соблюдать все люди, которые находятся в зоне сотни километров.

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