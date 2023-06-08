Какие симптомы отравления грязной водой

Зараженная вода после подрыва Каховской ГЭС: инфекционист рассказал, от чего нужно вакцинироваться
Российские оккупационные войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, тем самым спровоцировав катастрофу огромного масштаба. Вода, которая неконтролированно затапливает города и села также разносит опасные инфекции для здоровья.
Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщил детский инфекционист Виталий Евтушенко.
Из-за отсутствия нормального доступа проточной и питьевой воды возрастает риск заразиться такими болезнями как:
- вирусный гепатит А;
- брюшной тиф;
- холера;
- ботулизм.
Новини.LIVE решили узнать у инфекциониста от каких болезней можно вакцинироваться до того, как произойдет инфицирование. Выяснилось, что на сегодняшний день, вакцинироваться можно и нужно только от вирусного гепатита А.
Гепатит А
"В таких ситуация лучше вакцинироваться до вероятности инфицироваться, а сейчас она действительно есть, потому что распространяются сточные воды, поврежденная канализация. Если нет доступа к чистой воде, то заразиться шансы высокие. Вакцинироваться от гепатита А будет актуально, тем более, что иммунитет после вакцинации пожизненный", — прокомментировал инфекционист.
По словам инфекциониста, после вакцинирования иммунитет появляется уже через полторы, две недели. Скрытый же период после заражения до появления симптомов в среднем длится около трех недель.
Вакцинация детей от гепатита А
Важно уточнить у своего семейного врача делалась ли вашему ребенку вакцина от гепатита А, если же нет, ее следует провести.
"Вакцинация детей от гепатита А проводится после года. Если у ребенка нет вакцины от гепатита А, то сейчас ее актуально провести. У грудничков факторы риска заразиться очень низкие. К примеру от матери можно заразиться только в случае, если не соблюдаются гигиенические нормы. Вирус передается как кишечная инфекция, через грязные руки или воду. При этом передача вируса через грудное молоко зафиксировано не было", — отметил врач.
Ботулизм
"Распространение ботулизма менее вероятно, потому что это микробы, которые передаются через продукты питания, эти бактерии с воздухом не контактируют. Передача через инфицированную рыбу снижается, при качественной термической обработке", — добавил врач.
При этом врач отмечает, что риск заразиться ботулизмом высокий только при некачественной кулинарной обработке, при недостаточном просаливании продуктов или при не правильной консервации.
"Для ботулизма у нас есть не вакцина, а иммуноглобулин уже для лечения. Это то, чем лечится уже по факту, когда появляются симптомы", — объяснил врач.
Холера
"С холерой дела обстоят сложнее, потому что от холеры вакцины, насколько я знаю, на территории Украины нет. Лечение холеры происходит при помощи антибиотиков. Но холера не активируется при термической обработке", — сказал врач.
Виталий Евтушенко добавил, что вакцинироваться необходимо лишь тем кто пребывает в местности, где нет доступа к чистой воде.
Ранее мы писали, что доктор Евгений Комаровский назвал неочевидные риски для здоровья. Трагедия, произошедшая с Каховской дамбой, несет определенные риски для здоровья и многие не вполне очевидны. Есть правила, которые должны соблюдать все люди, которые находятся в зоне сотни километров.