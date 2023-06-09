Можно ли заразиться холерой во всех регионах Украины

Эвакуация людей. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Из-за эпидемиологической катастрофы, которая произошла в результате теракта на Каховской ГЭС, через воду распространяется множество болезней и вирусов. Однако украинцы во всех регионах обеспокоены вероятностью возникновения эпидемии холеры и инфицирования другими вирусами.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщила врач эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Вероятность распространения холеры в областях Украины

"Нужно понимать ситуацию, что в Херсонской области в связи с этой бедой значительно выросли риски передачи возбудителей заболевания связанных с водой. В Киеве и других регионах таких рисков нет. Но мы имеем летнее время года, когда активизируются также различные кишечные инфекции" , возбудители, независимо от того, что происходит в Херсонской области, поэтому нельзя сказать, что рисков в Киеве и других областях нет, они есть, но они связаны с летним временем года с той ситуацией, с которой люди сталкиваются в эту пору каждый год", — прокомментировала врач.

Женщина возле затопленного дома. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav

Так что именно об эпидемии холеры или других заболеваний пока нельзя говорить. Эти возбудители всегда циркулируют в Украине в летнее время года.

Затопление Херсона. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav

Вероятность распространения холеры в Одесской области

"В Одесской области также есть много рисков, но они присущи этой области, они для них известны. То есть риски существуют, но они не совсем связаны с ситуацией, которая произошла в Херсонской области. Но правил, которые помогут предотвратить заражение, обычно нужно соблюдать", — отметила эпидемиолог.

Ранее мы писали, что в МОЗ прокомментировали сообщения, распространяемые в соцсетях по поводу эпидемии холеры. Однако важно следить за информацией из официальных источников и не поддаваться панике.