Чим небезпечна холера

Ілюстративне зображення холери. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ прокоментували повідомлення, які поширюються в соцмережах стосовно епідемії холери. Проте важливо слідкувати за інформацією з офіційних джерел та не піддаватися паніці.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

"На затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС територіях можуть виникнути різні хвороби, насамперед – пов’язані з обмеженим доступом до чистої води: гепатит А, сальмонельози, шигельози, гострі кишкові інфекції (у т.ч. холера), ботулізм тощо", — повідомили в МОЗ.

Ураження холерою. Фото: Freepik

Лікарі визначають, що під час війни завжди підвищується ризик виникнення спалаху холери. Це спричинено тим, що люди змушені жити без належних санітарних умов. Змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак — і забруднення колодязів спричиняє розповсюдження холери.

"Однак, з огляду на всі ризики, наразі у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Також збільшено запас всіх необхідних ліків. Важливо пам'ятати, що холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона викликає сильну діарею, яка може призвести до різкого зневоднення організму та смерті", — додали лікарі.

Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин.

Симптоми холери

Ілюстрація холери. Фото: Freepik

Перші симптоми:

частий пронос – до 10 і більше разів на добу;

блювота;

біль у животі;

через сильну водянисту діарею людина втрачає багато рідини, що призводить до вкрай серйозного зневоднення. У перші дні хвороби людина втрачає до 10 л рідини.

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Ознаки вкрай серйозного зневоднення:

спрага, сухість у роті;

темно-жовтий колір сечі, зменшення кількості сечі під час сечовипускання;

головний біль;

судоми м'язів;

різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ та вушних раковин;

погіршення стану шкіри: втрата пружності, шкіра легко;збирається в складки і довго розправляється, руки та ноги стають зморшкуватими;

холодна шкіра за нормальної або зниженої температури тіла;

задишка та різка слабкість;

запаморочення;

прискорене серцебиття та дихання;

сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість

можлива короткочасна втрата свідомості.

У разі появи ознак гострої кишкової інфекції – не чекайте розвитку захворювання – негайно зверніться до лікаря.

Раніше ми писали, що фахівці повідомили, що масштабні підтоплення та осушення великих територій, які відбуваються унаслідок руйнування Каховської ГЕС несуть за собою ризик масового захворювання гострими кишковими інфекціями. Тож важливо знати, як запобігти захворюванням.