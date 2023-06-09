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Как защититься от холеры, — МОЗ

9 июня 2023 12:16
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем опасна холера
Иллюстративный образ холеры. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Минздраве прокомментировали сообщения, которые распространяются в соцсетях по поводу эпидемии холеры. Однако важно следить за информацией из официальных источников и не поддаваться панике.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"На затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС территориях могут возникнуть различные болезни, прежде всего связанные с ограниченным доступом к чистой воде: гепатит А, сальмонеллезы, шигеллезы, острые кишечные инфекции (в т.ч. холера), ботулизм и т.д." — сообщили в МОЗ.

холера
Поражение холерой. Фото: Freepik

Врачи определяют, что во время войны всегда повышается риск возникновения вспышки холеры. Это вызвано тем, что люди вынуждены жить без надлежащих санитарных условий. Смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно, и загрязнение колодцев влечет за собой распространение холеры.

"Однако, учитывая все риски, в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Также увеличен запас всех необходимых лекарств. Важно помнить, что холера распространяется из-за загрязненной воды и пищи. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма и смерти", — добавили врачи.

Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов.

Симптомы холеры

холера
Иллюстрация холеры. Фото: Freepik

Первые симптомы:

  • частый понос — до 10 и более раз в сутки;
  • рвота;
  • боль в животе;
  • из-за сильной водянистой диареи человек теряет много жидкости, что приводит к крайне серьезному обезвоживанию. В первые дни заболевания человек теряет до 10 л воды.
холера
Информативное изображение. Фото: МОЗ

Признаки крайне серьезного обезвоживания:

  • жажда, сухость во рту;
  • темно-желтый цвет мочи; уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;
  • головная боль;
  • судороги мышц;
  • резкое изменение черт лица: западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
  • ухудшение состояния кожи: потеря упругости, кожа легко; собирается в складки и долго расправляется, руки и ноги становятся морщинистыми;
  • холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;
  • одышка и резкая слабость;
  • головокружение;
  • учащенное сердцебиение и дыхание;
  • сонливость, вялость, растерянность и раздражительность
  • возможна кратковременная потеря сознания.

В случае появления признаков острой кишечной инфекции — не ждите развития заболевания — немедленно обратитесь к врачу.

Ранее мы писали, что специалисты сообщили, что масштабные подтопления и осушение крупных территорий, происходящих в результате разрушения Каховской ГЭС, несут за собой риск массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Поэтому важно знать, как предотвратить заболевания.

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