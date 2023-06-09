Чем опасна холера

Как защититься от холеры, — МОЗ
В Минздраве прокомментировали сообщения, которые распространяются в соцсетях по поводу эпидемии холеры. Однако важно следить за информацией из официальных источников и не поддаваться панике.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
"На затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС территориях могут возникнуть различные болезни, прежде всего связанные с ограниченным доступом к чистой воде: гепатит А, сальмонеллезы, шигеллезы, острые кишечные инфекции (в т.ч. холера), ботулизм и т.д." — сообщили в МОЗ.
Врачи определяют, что во время войны всегда повышается риск возникновения вспышки холеры. Это вызвано тем, что люди вынуждены жить без надлежащих санитарных условий. Смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно, и загрязнение колодцев влечет за собой распространение холеры.
"Однако, учитывая все риски, в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Также увеличен запас всех необходимых лекарств. Важно помнить, что холера распространяется из-за загрязненной воды и пищи. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма и смерти", — добавили врачи.
Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов.
Симптомы холеры
Первые симптомы:
- частый понос — до 10 и более раз в сутки;
- рвота;
- боль в животе;
- из-за сильной водянистой диареи человек теряет много жидкости, что приводит к крайне серьезному обезвоживанию. В первые дни заболевания человек теряет до 10 л воды.
Признаки крайне серьезного обезвоживания:
- жажда, сухость во рту;
- темно-желтый цвет мочи; уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;
- головная боль;
- судороги мышц;
- резкое изменение черт лица: западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
- ухудшение состояния кожи: потеря упругости, кожа легко; собирается в складки и долго расправляется, руки и ноги становятся морщинистыми;
- холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;
- одышка и резкая слабость;
- головокружение;
- учащенное сердцебиение и дыхание;
- сонливость, вялость, растерянность и раздражительность
- возможна кратковременная потеря сознания.
В случае появления признаков острой кишечной инфекции — не ждите развития заболевания — немедленно обратитесь к врачу.
Ранее мы писали, что специалисты сообщили, что масштабные подтопления и осушение крупных территорий, происходящих в результате разрушения Каховской ГЭС, несут за собой риск массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Поэтому важно знать, как предотвратить заболевания.