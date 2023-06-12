У яких областях не можна брати воду з водоймів

Херсонська область після підриву Каховської ГЕС. Фото: ДСНС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що жителям Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей потрібно уважно ставитися до води з відкритих водойм. Фахівці розповіли про заходи застереження, які пов'язані з використанням води.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Використовуйте воду тільки з безпечних джерел. Закликаємо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на територіях, що найбільше постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС. Передусім йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області", — повідомили в МОЗ.

Це пов’язано з тим, що через затоплення каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення.

Затоплені території. Фото: УНІАН

"Наприклад, у поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Тому таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій", — додали фахівці.

Потрібно уникати:

купання у водоймах;

забору води для споживання та господарських потреб;

напування тварин;

вилову риби.

Чоловік веде корову. Фото: Суспільне

"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких. Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", — резюмували медики.

Раніше ми писали про інфекції, які будуть у воді після руйнації Каховської ГЕС.