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У МОЗ назвали п'ять областей, яким потрібно утриматися від використання води з водойм

12 червня 2023 12:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
У яких областях не можна брати воду з водоймів
Херсонська область після підриву Каховської ГЕС. Фото: ДСНС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що жителям Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей потрібно уважно ставитися до води з відкритих водойм. Фахівці розповіли про заходи застереження, які пов'язані з використанням води. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Використовуйте воду тільки з безпечних джерел. Закликаємо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на територіях, що найбільше постраждали від російського теракту на Каховській ГЕС. Передусім йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області", — повідомили в МОЗ.

Це пов’язано з тим, що через затоплення каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. 

Херсонская область
Затоплені території. Фото: УНІАН

"Наприклад, у поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Тому таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій", — додали фахівці. 

Потрібно уникати:

  • купання у водоймах;
  • забору води для споживання та господарських потреб;
  • напування тварин;
  • вилову риби.
Херсонская область
Чоловік веде корову. Фото: Суспільне

"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких. Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", — резюмували медики. 

Раніше ми писали про інфекції, які будуть у воді після руйнації Каховської ГЕС. 

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