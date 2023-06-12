В каких областях нельзя брать воду из водоемов

Херсонская область после взрыва Каховской ГЭС. Фото: ГСЧС

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что жителям Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей нужно внимательно относиться к воде из открытых водоемов. Специалисты рассказали о мерах предосторожности, связанных с использованием воды.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Используйте воду только из безопасных источников. Призываем воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов на территориях, наиболее пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС. В первую очередь речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской области", — сообщили в МОЗ.

Это связано с тем, что из-за затопления канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения.

Затопленные территории. Фото: УНИАН

"Например, в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Поэтому такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций", — добавили специалисты.

Необходимо избегать:

купание в водоемах;

забора воды для потребления и хозяйственных нужд;

поение животных;

вылова рыбы.

Человек ведет корову. Фото: Суспільне

"От этого зависит здоровье и жизнь ваши, а также ваших близких. Напоминаем, на пострадавших территориях усилен эпидемический надзор. Использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения", — резюмировали медики.

Раньше мы писали об инфекциях, которые будут в воде после разрушения Каховской ГЭС.