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В МОЗ назвали пять областей, которым нужно воздержаться от использования воды из водоемов

12 июня 2023 12:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В каких областях нельзя брать воду из водоемов
Херсонская область после взрыва Каховской ГЭС. Фото: ГСЧС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что жителям Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей нужно внимательно относиться к воде из открытых водоемов. Специалисты рассказали о мерах предосторожности, связанных с использованием воды.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Используйте воду только из безопасных источников. Призываем воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов на территориях, наиболее пострадавших от российского теракта на Каховской ГЭС. В первую очередь речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской области", — сообщили в МОЗ.

Это связано с тем, что из-за затопления канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения.

Херсонская область
Затопленные территории. Фото: УНИАН

"Например, в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Поэтому такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций",  добавили специалисты.

Необходимо избегать:

  • купание в водоемах;
  • забора воды для потребления и хозяйственных нужд;
  • поение животных;
  • вылова рыбы.
Херсонская область
Человек ведет корову. Фото: Суспільне

"От этого зависит здоровье и жизнь ваши, а также ваших близких. Напоминаем, на пострадавших территориях усилен эпидемический надзор. Использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения", резюмировали медики.

Раньше мы писали об инфекциях, которые будут в воде после разрушения Каховской ГЭС.

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