Яким шляхом можна інфікуватися гострими кишковими інфекціями

Проведення евакуації. Фото: ДСНС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Після підриву Каховської ГЕС через воду поширюється багато небезпечних інфекцій. Проте вирус може потрапити в організм людини не тільки через пиття чи їжу, а й через травмування та садна.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила лікарка епідеміолог Людмила Мухарська.

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"Можливо інфікуватися, і не тільки кишковими інфекціями. Є цілий ряд інфекцій, наприклад лептоспіроз. Є таке інфекційне захворювання, збудники якого якраз бактерії, які потрапляють в організм через садна, порізи, якщо людина довго знаходиться в воді де є цей мікроорганізм, то він може викликати захворювання", — повідомила лікарка.

Рятувальники допомагають людям. Фото: ДСНС

Проте епідеміологиня зауважує, що на затоплених територіях ризик інфікуватися наразі вищий, але ця небезпека є завжди.

"Але знову ж таки це може бути на будь-якій територіїх, не тільки там, де зараз, на жаль, така повінь велика", — додала Людмила Мухарська.

Фрукти та овочі

Лікарка також нагадала про вживання в їжу продуктів, які довго знаходилися в воді. Зокрема це стосується фруктів та овочів, які можуть увібрати в себе заражену воду та згодом потрапити в організм людини.

Евакуація тварин. Фото: ДСНС

"Ми можемо припускати все, що завгодно, але якщо овочі були довгий час у воді то вони вже не можуть бути придатні для споживання. Але якщо просто невеликий термін часу овочі та фрукти були в воді, потрібно дуже добре промити й бажано кип'яченою водою", — резюмувала експертка.

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