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Епідеміолог пояснила, чи можна інфікуватися кишковими інфекціями через садна

11 червня 2023 12:13
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Яким шляхом можна інфікуватися гострими кишковими інфекціями
Проведення евакуації. Фото: ДСНС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Після підриву Каховської ГЕС через воду поширюється багато небезпечних інфекцій. Проте вирус може потрапити в організм людини не тільки через пиття чи їжу, а й через травмування та садна. 

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила лікарка епідеміолог Людмила Мухарська. 

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"Можливо інфікуватися, і не тільки кишковими інфекціями. Є цілий ряд інфекцій, наприклад лептоспіроз. Є таке інфекційне захворювання, збудники якого якраз бактерії, які потрапляють в організм через садна, порізи, якщо людина довго знаходиться в воді де є цей мікроорганізм, то він може викликати захворювання", — повідомила лікарка. 

спасатели
Рятувальники допомагають людям. Фото: ДСНС

Проте епідеміологиня зауважує, що на затоплених територіях ризик інфікуватися наразі вищий, але ця небезпека є завжди. 

"Але знову ж таки це може бути на будь-якій територіїх, не тільки там, де зараз, на жаль, така повінь велика", — додала Людмила Мухарська. 

Фрукти та овочі 

Лікарка також нагадала про вживання в їжу продуктів, які довго знаходилися в воді. Зокрема це стосується фруктів та овочів, які можуть увібрати в себе заражену воду та згодом потрапити в організм людини. 

спасатели
Евакуація тварин. Фото: ДСНС

"Ми можемо припускати все, що завгодно, але якщо овочі були довгий час у воді то вони вже не можуть бути придатні для споживання. Але якщо просто невеликий термін часу овочі та фрукти були в воді, потрібно дуже добре промити й бажано кип'яченою водою", — резюмувала експертка. 

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