Каким путем можно инфицироваться острыми кишечными инфекциями

Эпидемиолог объяснила, можно ли заразиться кишечными инфекциями через ссадины
После подрыва Каховской ГЭС через воду распространяется много опасных инфекций. Однако вирус может попасть в организм человека не только из-за питья или пищи, но и из-за травм и ссадины.
Об этом в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE сообщила врач эпидемиолог Людмила Мухарская.
Кишечные болезни из-за садины
"Возможно инфицироваться, и не только кишечными инфекциями. Есть целый ряд инфекций, например лептоспироз. Есть такое инфекционное заболевание, возбудители которого как раз бактерии, попадающие в организм через ссадины, порезы, если человек долго находится в воде где есть этот микроорганизм, то он может вызвать заболевание", — сообщила врач.
Однако эпидемиологиня отмечает, что на затопленных территориях риск инфицироваться пока выше, но эта опасность всегда.
"Но опять же это может быть на любой территории, не только там, где сейчас, к сожалению, такое наводнение велико", — добавила Людмила Мухарская.
Фрукты и овощи
Врач также напомнила об употреблении в пищу продуктов, долго находившихся в воде. В частности, это касается фруктов и овощей, которые могут впитать в себя зараженную воду и впоследствии попасть в организм человека.
"Мы можем предполагать все, что угодно, но если овощи были долгое время в воде, то они уже не могут быть пригодны для потребления. Но если просто небольшой срок времени овощи и фрукты были в воде, нужно очень хорошо промыть и желательно кипяченой водой", — резюмировала эксперт.
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