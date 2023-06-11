Каким путем можно инфицироваться острыми кишечными инфекциями

Проведение эвакуации. Фото: ГСЧС

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

После подрыва Каховской ГЭС через воду распространяется много опасных инфекций. Однако вирус может попасть в организм человека не только из-за питья или пищи, но и из-за травм и ссадины.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE сообщила врач эпидемиолог Людмила Мухарская.

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"Возможно инфицироваться, и не только кишечными инфекциями. Есть целый ряд инфекций, например лептоспироз. Есть такое инфекционное заболевание, возбудители которого как раз бактерии, попадающие в организм через ссадины, порезы, если человек долго находится в воде где есть этот микроорганизм, то он может вызвать заболевание", — сообщила врач.

Спасатели помогают людям. Фото: ГСЧС

Однако эпидемиологиня отмечает, что на затопленных территориях риск инфицироваться пока выше, но эта опасность всегда.

"Но опять же это может быть на любой территории, не только там, где сейчас, к сожалению, такое наводнение велико", — добавила Людмила Мухарская.

Фрукты и овощи

Врач также напомнила об употреблении в пищу продуктов, долго находившихся в воде. В частности, это касается фруктов и овощей, которые могут впитать в себя зараженную воду и впоследствии попасть в организм человека.

Эвакуация животных. Фото: ГСЧС

"Мы можем предполагать все, что угодно, но если овощи были долгое время в воде, то они уже не могут быть пригодны для потребления. Но если просто небольшой срок времени овощи и фрукты были в воде, нужно очень хорошо промыть и желательно кипяченой водой", — резюмировала эксперт.

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