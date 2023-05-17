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У Львові з’явилась система Evisus для онлайн-консультацій зі спеціалістами закордоном

17 травня 2023 13:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що таке мультимедійна система Evisus
Медики під час операції. Фото: Перше ТМО
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Львові з’явилась мультимедійна система Evisus для онлайн-спілкування та консультацій зі спеціалістами закордоном. Її вже почали застосовувати. Вперше використали під час складної операції дитини, яка постраждала в ДТП.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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"На прямому зв’язку з найкращими італійськими лікарями — під час операцій. У Лікарні Святого Миколая з’явилась мультимедійна система Evisus для онлайн-спілкування та консультацій зі спеціалістами закордоном. Її вже почали застосовувати. Вперше використали під час складної операції дитини, яка постраждала в ДТП", — повідомили лікарі. 

Італійський хірург Roberto Brambilla. Фото: Перше ТМО

14-річний львів’янин Максим потрапив під колеса автобуса. Той переїхав ліву ногу підлітка. Пальці не вдалося врятувати — вони від’єдналися разом із верхнім шаром шкіри. 

"Наші ортопед-травмотологи взялися рятувати стопу хлопця. Аби обрати найкращий спосіб лікування, лікарі оперативно звертаються по допомогу до видатного італійського хірурга — Roberto Brambilla. В Інституті Zucchi міста Монца він керує відділенням, що саме спеціалізується на лікуванні ран та регенеративній медицині. І зараз вкрай потрібна його фахова думка. Телефонують просто з операційної. Зображення колеги з’являється на екрані. Відповідає Львову із сонячної Італії. За спиною лікаря Брамбілли — синьо-жовтий та червоно-чорний прапори", —додали медики. 

Через веб-камеру італійський лікар оглянув площу рани та запропонував застосувати штучну шкіру. Цей метод дозволив відновити пошкоджені ділянки шкіри пацієнта та пришвидшити загоєння. 

Медики під час операції. Фото: Перше ТМО

"Цю сучасну технологію італійський лікар допоміг запровадити нашим спеціалістам торік влітку, коли приїжджав допомагати лікувати поранених дітей зі Сходу України. Тоді ж його Інститут подарував нашій Лікарні Св. Миколая найсучасніші зразки цього матеріалу для загоєння ран. Порада лікаря Брамбілли і застосування штучної шкіри спрацювали на відмінно. Після низки пересадок стопу підлітка вдається врятувати. Рана загоїлась. За кілька місяців після нещасного випадку Максим вже повернувся до звичного життя", — резюмували лікарі. 

Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів. 

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