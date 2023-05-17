Що таке мультимедійна система Evisus

У Львові з’явилась система Evisus для онлайн-консультацій зі спеціалістами закордоном
У Львові з’явилась мультимедійна система Evisus для онлайн-спілкування та консультацій зі спеціалістами закордоном. Її вже почали застосовувати. Вперше використали під час складної операції дитини, яка постраждала в ДТП.
Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.
"На прямому зв’язку з найкращими італійськими лікарями — під час операцій. У Лікарні Святого Миколая з’явилась мультимедійна система Evisus для онлайн-спілкування та консультацій зі спеціалістами закордоном. Її вже почали застосовувати. Вперше використали під час складної операції дитини, яка постраждала в ДТП", — повідомили лікарі.
14-річний львів’янин Максим потрапив під колеса автобуса. Той переїхав ліву ногу підлітка. Пальці не вдалося врятувати — вони від’єдналися разом із верхнім шаром шкіри.
"Наші ортопед-травмотологи взялися рятувати стопу хлопця. Аби обрати найкращий спосіб лікування, лікарі оперативно звертаються по допомогу до видатного італійського хірурга — Roberto Brambilla. В Інституті Zucchi міста Монца він керує відділенням, що саме спеціалізується на лікуванні ран та регенеративній медицині. І зараз вкрай потрібна його фахова думка. Телефонують просто з операційної. Зображення колеги з’являється на екрані. Відповідає Львову із сонячної Італії. За спиною лікаря Брамбілли — синьо-жовтий та червоно-чорний прапори", —додали медики.
Через веб-камеру італійський лікар оглянув площу рани та запропонував застосувати штучну шкіру. Цей метод дозволив відновити пошкоджені ділянки шкіри пацієнта та пришвидшити загоєння.
"Цю сучасну технологію італійський лікар допоміг запровадити нашим спеціалістам торік влітку, коли приїжджав допомагати лікувати поранених дітей зі Сходу України. Тоді ж його Інститут подарував нашій Лікарні Св. Миколая найсучасніші зразки цього матеріалу для загоєння ран. Порада лікаря Брамбілли і застосування штучної шкіри спрацювали на відмінно. Після низки пересадок стопу підлітка вдається врятувати. Рана загоїлась. За кілька місяців після нещасного випадку Максим вже повернувся до звичного життя", — резюмували лікарі.
Раніше ми писали, що у Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Українські медики розповіли вражаючі історії пацієнтів, яким вдалося виконати надскладні операції з трансплантації органів.