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Во Львове появилась система Evisus для онлайн-консультаций со специалистами за границей

17 мая 2023 13:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое мультимедийная система Evisus
Медики во время операции. Фото: Первое ТМО
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Во Львове появилась мультимедийная система Evisus для общения и консультаций со специалистами за рубежом. Ее уже стали применять. Впервые использовали во время сложной операции пострадавшего в ДТП ребенка.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

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"На прямой связи с лучшими итальянскими врачами — во время операций. В Больнице Святого Николая появилась мультимедийная система Evisus для онлайн-общения и консультаций со специалистами за рубежом. Ее уже начали применять. Впервые использовали во время сложной операции пострадавшего ребенка. в ДТП", — сообщили врачи.

Итальянский хирург Roberto Brambilla. Фото: Первое ТМО

14-летний львовянин Максим попал под колеса автобуса. Он переехал левую ногу подростка. Пальцы не удалось спасти — они отсоединились вместе с верхним слоем кожи.

"Наши ортопед-травмотологи принялись спасать стопу парня. Чтобы выбрать лучший способ лечения, врачи оперативно обращаются за помощью к выдающемуся итальянскому хирургу — Roberto Brambilla. В Институте Zucchi города Монца он руководит отделением, которое именно специализируется на лечении ран и регенеративной медицине. крайне нужно его профессиональное мнение. Звонят прямо с операционной. Изображение коллеги появляется на экране. Отвечает Львову из солнечной Италии. За спиной врача Брамбиллы — сине-желтый и красно-черный флаги", — добавили медики.

Через веб-камеру итальянский врач осмотрел площадь раны и предложил использовать искусственную кожу. Этот метод позволил восстановить поврежденные участки кожи пациента и ускорить заживление.

Медики во время операции. Фото: Первое ТМО

"Эту современную технологию итальянский врач помог ввести нашим специалистам летом прошлого года, когда приезжал помогать лечить раненых детей с Востока Украины. Тогда же его Институт подарил нашей Больнице Св. Николая самые современные образцы этого материала для заживления ран. Совет врача Брамбиллы и совет врача Брамбиллы После ряда пересадок стопу подростка удается спасти. Рана зажила. Через несколько месяцев после несчастного случая Максим уже вернулся к привычной жизни", — резюмировали врачи.

Ранее мы писали, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Украинские медики рассказали поразительные истории пациентов, которым удалось выполнить сверхсложные операции по трансплантации органов.

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