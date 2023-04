Чим краще всього снідати, щоб гарно почуватися

Корисний сніданок. Фото: Pexels

Сніданок — це найголовніший прийом їжі, який може допомогти у схуднені. Дієтологи дали корисні рекомендації, які допоможуть схуднути.

"Те, як ви починаєте свій день, задає тон на весь день. Починаючи кожен ранок на здоровій ноті, ви, швидше за все, відчуєте більше натхнення та мотивації, щоб підтримувати ці здорові звички протягом решти дня", — зазначили дієтологи.

Тримайтеся подалі від продуктів з рафінованим цукром

Солодкі сніданки, такі як булочки з корицею, глазуровані пончики та шоколадні круасани, можуть бути смачними, але вони не є вашими друзями, коли ви намагаєтеся приборкати тягу до солодкого і схуднути. Додавання цукру призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові та зниження рівня енергії, що може призвести до нездорової тяги до солодкого протягом усього дня.

Солодощі на сніданок. Фото: Pexels

"Це запускає порочне коло тяги до цукру. Ви неодноразово піддаєтеся бажанню з'їсти цукор, потім ви зриваєтеся і прагнете іншого швидкого джерела палива, і прагнете до ще більшої кількості цукру", — додали дієтологи.

Снідайте щодня в один і той же час

Дотримуватися графіка прийому їжі — це завжди розумна ідея. Визначення найкращого часу дня для сніданку і щоденне дотримання цього графіку допоможе вам приборкати тягу до їжі і схуднути.

Сніданок в першій половині дня. Фото: Pexels

"Наприклад, якщо ви знаєте, що якщо поснідаєте занадто рано, то до середини ранку будете голодними, то зачекавши на додаткову годину до прийому їжі, ви зможете залишатися на правильному шляху протягом усього дня, тож приділяйте цьому часу щодня", — зазначають дієтологи The Nutrition Twins.

Уникайте продуктів з високим вмістом солі.

Відмова від солоної їжі — ще одна ключова звичка під час сніданку, яку слід виробити, якщо ви хочете позбутися зайвої ваги. Зрештою, дослідження показують, що споживання солі може викликати бажання їсти ще більше.

Бекон на сніданок. Фото: Pexels

"Зазвичай на сніданку можна зустріти печиво, бекон, ковбасу, кекси, круасани та сир, які містять багато солі. Ці продукти піддаються інтенсивній обробці та містять багато калорій і жиру", — нагадали фахівці зі харчування.

Включіть тверде джерело білка

Згідно з даними клініки Майо, включення у свій раціон продуктів з високим вмістом білка може допомогти зменшити жирові відкладення, зберегти запас м'язової маси і підтримувати відчуття ситості.

Яєчня на сніданок. Фото: Pexels

"Білок сповільнює травлення і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Запобігаючи енергетичним перепадам, ви не дасте своєму мозку прагнути якнайшвидшого насичення", — додали дієтологи.

Випивайте склянку води безпосередньо перед сніданком

Безпосередньо перед сніданком випийте достатню кількість H2O.

"Це допоможе втамувати голод, тож ви з меншою ймовірністю будете відчувати потяг до нездорової їжі просто тому, що ви голодні. По-друге, це пробуджує вас, оскільки допомагає переносити поживні речовини і кисень до мозку і м'язів, а також допомагає відчути себе бадьорим і енергійним, тому ви не будете відчувати тягу до цукру і вуглеводів, яка може виникнути, коли ви втомилися, а ваше тіло і мозок жадають енергії", — звернули увагу лікарі.

Майте план дій

Якщо на вашій кухні завжди будуть свіжі та корисні продукти для сніданку, вам буде набагато легше впоратися з тягою до солодкого. Це особливо актуально, якщо у вас є хоча б кілька простих рецептів, які ви з задоволенням готуєте вранці.

Корисний сніданок. Фото: Pexels

"Навіть якщо це просто кілька корисних комбінацій продуктів, багатих на білок і клітковину, ви можете одразу ж зануритися в процес приготування і з'їсти їх, щоб не відволікатися на голод і бажання", — зазначають дієтологи The Nutrition Twins.

Отримайте свою порцію клітковини

Наші звички під час сніданку, які допомагають приборкати тягу до їжі і схуднути, включають в себе отримання достатньої кількості клітковини. Продукти з високим вмістом клітковини зберігають відчуття ситості на довший час, що є чудовим способом уникнути шкідливих перекусів. Купуйте цільнозернові продукти (кіноа та вівсянку), свіжі фрукти (цитрусові та ягоди) та овочі, які можна легко додавати до сніданків та смузі.

