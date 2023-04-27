Чем лучше всего завтракать, чтобы хорошо чувствовать себя

Эти семь привычек во время завтрака помогут уменьшить аппетит и похудеть
Завтрак – это самый главный прием пищи, который может помочь в похудении. Диетологи дали полезные рекомендации, которые помогут похудеть.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
"То, как вы начинаете свой день, задает тон на весь день. Начиная каждое утро на здоровой ноте, вы, скорее всего, почувствуете большее вдохновение и мотивации, чтобы поддерживать эти здоровые привычки в течение всего дня", — отметили диетологи.
Держитесь подальше от продуктов с рафинированным сахаром
Сладкие завтраки, такие как булочки с корицей, глазированные пончики и шоколадные круассаны, могут быть вкусными, но они не являются вашими друзьями, когда вы пытаетесь обуздать тягу к сладкому и похудеть. Добавление сахара приводит к резкому повышению уровня сахара в крови и снижению уровня энергии, что может привести к нездоровой тяге к сладкому в течение всего дня.
"Это запускает порочный круг тяги к сахару. Вы неоднократно подвергаетесь желанию съесть сахар, затем вы срываетесь и стремитесь к другому быстрому источнику топлива, и стремитесь к еще большему количеству сахара", — добавили диетологи.
Завтракайте каждый день в одно и то же время
Соблюдать график приема пищи — это всегда разумная идея. Определение лучшего времени дня для завтрака и ежедневное соблюдение этого графика поможет вам обуздать тягу к еде и похудеть.
"Например, если вы знаете, что если позавтракаете слишком рано, то к середине утра будете голодными, то подождав дополнительный час до еды, вы сможете оставаться на правильном пути в течение всего дня, поэтому уделяйте этому времени ежедневно", — отмечают диетологи The Nutrition Twins.
Избегайте продуктов с высоким содержанием соли
Отказ от соленой пищи — еще одна ключевая привычка во время завтрака, которую следует выработать, если вы хотите избавиться от лишнего веса. В конце концов исследования показывают, что потребление соли может вызвать желание есть еще больше.
Обычно на завтраке можно встретить печенье, бекон, колбасу, кексы, круассаны и творог, содержащие много соли. Эти продукты подвергаются интенсивной обработке и содержат много калорий и жира", — напомнили специалисты по питанию.
Включите источник белка
Согласно данным клиники Майо, включение в свой рацион продуктов с высоким содержанием белка может помочь снизить жировые отложения, сохранить запас мышечной массы и поддерживать чувство сытости.
"Белок замедляет пищеварение и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Предотвращая энергетические перепады, вы не дадите своему мозгу стремиться к скорейшему насыщению", — добавили диетологи.
Выпивайте стакан воды прямо перед завтраком
Непосредственно перед завтраком выпейте достаточное количество H2O.
"Это поможет утолить голод, так что вы с меньшей вероятностью будете испытывать тягу к нездоровой пище просто потому, что вы голодны. Во-вторых, это пробуждает вас, поскольку помогает переносить питательные вещества и кислород в мозг и мышцы, а также помогает почувствовать себя бодрым и энергичным, поэтому вы не будете испытывать тягу к сахару и углеводам, которая может возникнуть, когда вы устали, а ваше тело и мозг жаждут энергии", — обратили внимание врачи.
Имейте план действий
Если на вашей кухне всегда будут свежие и полезные продукты для завтрака, вам будет гораздо легче справиться с тягой к сладкому. Это особенно актуально, если у вас есть хотя бы несколько простых рецептов, которые вы с удовольствием готовите по утрам.
"Даже если это просто несколько полезных комбинаций продуктов, богатых белком и клетчаткой, вы можете сразу же погрузиться в процесс приготовления и съесть их, чтобы не отвлекаться на голод и желание", — отмечают диетологи The Nutrition Twins.
Получите свою порцию клетчатки
Наши привычки во время завтрака, помогающие обуздать тягу к еде и похудеть, включают в себя получение достаточного количества клетчатки. Продукты с высоким содержанием клетчатки сохраняют ощущение сытости на длительное время, что является отличным способом избежать вредных перекусов. Купите цельнозерновые продукты (киноа и овсянку), свежие фрукты (цитрусовые и ягоды) и овощи, которые можно легко добавлять к завтракам и полосам.
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