Чем лучше всего завтракать, чтобы хорошо чувствовать себя

Завтрак – это самый главный прием пищи, который может помочь в похудении. Диетологи дали полезные рекомендации, которые помогут похудеть.

"То, как вы начинаете свой день, задает тон на весь день. Начиная каждое утро на здоровой ноте, вы, скорее всего, почувствуете большее вдохновение и мотивации, чтобы поддерживать эти здоровые привычки в течение всего дня", — отметили диетологи.

Держитесь подальше от продуктов с рафинированным сахаром

Сладкие завтраки, такие как булочки с корицей, глазированные пончики и шоколадные круассаны, могут быть вкусными, но они не являются вашими друзьями, когда вы пытаетесь обуздать тягу к сладкому и похудеть. Добавление сахара приводит к резкому повышению уровня сахара в крови и снижению уровня энергии, что может привести к нездоровой тяге к сладкому в течение всего дня.

"Это запускает порочный круг тяги к сахару. Вы неоднократно подвергаетесь желанию съесть сахар, затем вы срываетесь и стремитесь к другому быстрому источнику топлива, и стремитесь к еще большему количеству сахара", — добавили диетологи.

Завтракайте каждый день в одно и то же время

Соблюдать график приема пищи — это всегда разумная идея. Определение лучшего времени дня для завтрака и ежедневное соблюдение этого графика поможет вам обуздать тягу к еде и похудеть.

"Например, если вы знаете, что если позавтракаете слишком рано, то к середине утра будете голодными, то подождав дополнительный час до еды, вы сможете оставаться на правильном пути в течение всего дня, поэтому уделяйте этому времени ежедневно", — отмечают диетологи The Nutrition Twins.

Избегайте продуктов с высоким содержанием соли

Отказ от соленой пищи — еще одна ключевая привычка во время завтрака, которую следует выработать, если вы хотите избавиться от лишнего веса. В конце концов исследования показывают, что потребление соли может вызвать желание есть еще больше.

Обычно на завтраке можно встретить печенье, бекон, колбасу, кексы, круассаны и творог, содержащие много соли. Эти продукты подвергаются интенсивной обработке и содержат много калорий и жира", — напомнили специалисты по питанию.

Включите источник белка

Согласно данным клиники Майо, включение в свой рацион продуктов с высоким содержанием белка может помочь снизить жировые отложения, сохранить запас мышечной массы и поддерживать чувство сытости.

"Белок замедляет пищеварение и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Предотвращая энергетические перепады, вы не дадите своему мозгу стремиться к скорейшему насыщению", — добавили диетологи.

Выпивайте стакан воды прямо перед завтраком

Непосредственно перед завтраком выпейте достаточное количество H2O.

"Это поможет утолить голод, так что вы с меньшей вероятностью будете испытывать тягу к нездоровой пище просто потому, что вы голодны. Во-вторых, это пробуждает вас, поскольку помогает переносить питательные вещества и кислород в мозг и мышцы, а также помогает почувствовать себя бодрым и энергичным, поэтому вы не будете испытывать тягу к сахару и углеводам, которая может возникнуть, когда вы устали, а ваше тело и мозг жаждут энергии", — обратили внимание врачи.

Имейте план действий

Если на вашей кухне всегда будут свежие и полезные продукты для завтрака, вам будет гораздо легче справиться с тягой к сладкому. Это особенно актуально, если у вас есть хотя бы несколько простых рецептов, которые вы с удовольствием готовите по утрам.

"Даже если это просто несколько полезных комбинаций продуктов, богатых белком и клетчаткой, вы можете сразу же погрузиться в процесс приготовления и съесть их, чтобы не отвлекаться на голод и желание", — отмечают диетологи The Nutrition Twins.

Получите свою порцию клетчатки

Наши привычки во время завтрака, помогающие обуздать тягу к еде и похудеть, включают в себя получение достаточного количества клетчатки. Продукты с высоким содержанием клетчатки сохраняют ощущение сытости на длительное время, что является отличным способом избежать вредных перекусов. Купите цельнозерновые продукты (киноа и овсянку), свежие фрукты (цитрусовые и ягоды) и овощи, которые можно легко добавлять к завтракам и полосам.

