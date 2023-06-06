Чому обличчя тьмяне

Здоровий колір обличчя. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Здоровий колір шкіри залежить від рівня гормону окситоцину. Є кілька простих порад, які допоможуть відновити кровопостачання тим самим забезпечити рум'яний колір обличчя.

Про це повідомила дерматологиня Марія Федчук.

Читайте також:

"Колір шкіри залежить від основних двох пунктів, це кровопостачання, тобто мікрокровоносін судини та пігмент. Коли відбувається багато стресів, то весь наш організм переходить в систему мобілізації. Тобто для того, щоб під час стресу наш організм міг правильно реагувати нам необхідно кровопостачання до серця та головного мозку — для цього необхідна кров. Запаси крові беруть саме зі шкіри. Тоді коли ми переживаємо стрес, колір шкіри може бути блідим", — пояснила лікарка.

Масаж тіла щіткою. Фото: Freepik

Одночасно з тим, коли спостерігається постійний блідий колір шкіри, це може свідчити про знижений рівень гормону окситоцину.

"Гормон окситоцин, це той гормон, який дає можливість відчувати коннект одне до одного. Наприклад, коли ви зі своїм партнером після неймовірного кохання ви лежите і відчуваєте єднання, це і є дія гормону окситоцину. Гормон окситоцин — гормон настрою", — додала дерматологиня.

Під час зниження гормону окситоцину, нам хочеться бути замкнутими. Від рівня окситоцину залежить колір обличчя.

Дівчина на природі. Фото: Freepik

Що піднімає рівень окситоцину?

Лікарка зауважує, що дотики когось чи самого до себе підвищують рівень гормону окситоцину. Так само впливає перебування на природі та свіжому повітрі.

"Піднятий рівень окситоцину знижує рівень стресу в організмі. Коли у вас вищий окситоцин ви краще протидіяти стресу. Також допомагають психотерапевтичні техніки, такі як гіпноз. Але самостійно це можно легко зробити думаючи про щось приємне. Лише п'ять хвилин медитацій вранці буде вам гарантувати здоровий рівень окситоцину в крові", — сказала дерматологиня.

Мікропостачання крові

"Для того, щоб наш колір шкіри був здоровий, нам необхідно звичайно дбати про кровопостачання кожного міліметра нашого тіла. Для цього круто допомагає фізичне навантаження", — додала Марія Федчук.

Дівчина медитує. Фото: Freepik

Що добре впливає на тонус тіла:

сухий масаж щіткою 5-10 хвилин перед душем;

оксид азоту розширює наші судини, це препарат нітрогліцерину. Бурякові салати, смузі, фреши — гарний запуск діоксиду азоту;

прийому амінокіслоти L-аргініну — донатор оксиду азоту.

"L-аргінін — дозування, яке абсолютно спокійно кожному підійде на щоденній основі це 1500 мг. Якщо ви тільки починаєте, я б рекомендувала 3000 мг вранці, 1500 мг ввечері. Це буде допомагати, як жінкам, так і чоловікам, додатково забезпечити кровопостачання в найпотаємніші куточки нашого організму. Це буде гарно також для відновлення кровопостачання наших статевих органів", — сказала лікарка.

Раніше ми писали, що експерти повідомили про продукти, які призводять до передчасного старіння.