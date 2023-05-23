Чому тональний крем скочується

Догляд за шкірою. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато жінок, які користуються косметичними засобами, помічали, що деяка косметика не тримається на шкірі обличчя та скочується. В чому же тут справа, у якості косметики чи шкіри?

Про це повідомила лікарка-дерматологиня Наталія Попова.

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"Впевнена, що хоч раз в житті кожен з вас задавався цим питанням або просто змінював засіб на інший, так і не розібравшись в чому справа", — зазначила лікарка.

Ось причини через які може скочуватися ваш засіб:

Дівчина в рушнику. Фото: Pexels

1. Нанесли завелику кількість засобу

Шукайте для себе ту оптимальну кількість засобу для нанесення з якою вашій шкірі буде комфортно, інакше залишки крему, які не вбралися в шкіру, будуть окислюватися та скочуватися.

Сяюча шкіра обличчя. Фото: Pexels

2. Погано очищена шкіра

Не рекомендовано наносити на шкіру крем без попереднього очищення, оскільки залишки бруду, шкірного сала, відмерлих клітин, макіяжу будуть з‘єднуватися з кремом, змінюючи його текстуру та викликаючи відшарування.

Дівчина тримає крем. Фото: Pexels

"Ранок — очищення, вечір — демакіяж та очищення, по потребі один раз на тиждень, комусь рідше виконувати ексфоліацію (домашній пілінг, ензимна пудра)", — нагадала лікарка.

3. Конфлікт засобів (текстур) між собою

Не всі засоби поєднуються між собою, тому експериментуємо та шукаємо для себе комфортний варіант (не завжди це можна передбачити)

Домашній догляд. Фото: Pexels

4. Завелика кількість засобів у домашній рутині

"Часто бачу у дівчат вісім і більше баночок в домашньому догляді (це якийсь тренд чи що?), звісно не кожна шкіра готова на собі витримати вісім шарів засобів, тому відкидає зайве, як результат скочується на шкірі", — заначила дерматологиня.

Щоденна рутина. Фото: Pexels

5. Неправильно підібраний догляд

"Якщо, наприклад, на жиру шкіру постійно наносити засоби розраховані для атопічної шкіри, вона може просто не вбирати це все в себе, що призведе до скочування крему", — сказала Наталія Попова.

Дівчина зав'язує волосся. Фото: Pexels

Також лікарка додає, що якщо на зневоднену шкіру нанести щось матуюче чи засіб з активами, це ще більше погіршить стан шкіри.

6. Не чіпати обличчя руками

"Знаю дівчат, які виконують домашню рутину, а потім ходять і труть руками ту шкіру, звісно таким чином може скочуватися навіть те, що не повинно було це робити, тому відстаньте від свого обличчя (це важливе правило!)", — зауважила дерматологиня.

Маска для обличчя. Фото: Pexels

7. Не затримуєте інтервал між нанесенням

"Звісно, якщо ви між нанесенням крему, санскріну та тону чекаєте рівно дві хвилини і нашаровуєте все одне за одним та біжите у справах — в результаті буде каша на обличчі", — пояснила лікарка.

Дівчина доглядає за шкірою. Фото: Pexels

Тому, якщо ви не маєте часу на очікування, скоротіть кількість засобів для догляду за шкірою обличчя.

8. Неправильний порядок нанесення засобів

Якщо після тоніку ви наносите крем, а після сироватку та знову крем — це призведе до скочування засобів, бо це неправильний порядок нанесення.

Здорова шкіра. Фото: Pexels

Запам'ятайте: засоби слід наносити від рідких текстур до більш щільніших.

9. Засіб сам по собі скочується

"Знаю таких декілька засобів, які просто самі по собі скочуються, навіть якщо ви дотримуєтесь всі попередні пункти, тому запам'ятати цих поганців і більше не купувати", — резюмувала Наталія Попова.

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