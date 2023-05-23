Почему тональный крем скатывается

Уход за кожей. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие женщины, которые пользуются косметическими средствами, замечали, что косметика не держится на коже лица и скатывается. В чем же здесь дело, в качестве косметики или кожи?

Об этом сообщила врач-дерматолог Наталья Попова.

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"Уверена, что хоть раз в жизни каждый из вас задавался этим вопросом или просто менял средство на другое, так и не разобравшись в чем дело", — отметила врач.

Вот причины по которым может скатываться ваше средство:

Девушка в полотенце. Фото: Pexels

1. Нанесли большое количество средства

Ищите для себя то оптимальное количество средства для нанесения с которой вашей коже будет комфортно, иначе остатки крема, которые не впитались в кожу, будут окисляться и скатываться.

Сияющая кожа лица. Фото: Pexels

2. Плохо очищенная кожа

Не рекомендуется наносить на кожу крем без предварительной очистки, поскольку остатки грязи, кожного сала, отмерших клеток, макияжа будут соединяться с кремом, изменяя его текстуру и вызывая отслоение.

Девушка держит крем. Фото: Pexels

"Утро — очищение, вечер — демакияж и очищение, по необходимости один раз в неделю, кому-то реже выполнять эксфолиацию (домашний пилинг, энзимная пудра)", — напомнила врач.

3. Конфликт средств (текстур) между собой

Не все средства сочетаются между собой, поэтому экспериментируем и ищем для себя комфортный вариант (не всегда это можно предположить).

Домашний уход. Фото: Pexels

4. Большое количество средств в домашней рутине

"Часто вижу у девушек восемь и более баночек в домашнем уходе (это какой-то тренд или что?), конечно, не каждая кожа готова на себе выдержать восемь слоев средств, поэтому отвергает лишнее, как результат скатывается на коже", — отметила дерматолог.

Ежедневная рутина. Фото: Pexels

5. Неправильно подобранный уход

"Если, например, на жирную кожу постоянно наносить средства рассчитанные для атопической кожи, она может просто не впитывать это все в себя, что приведет к скатыванию крема", — сказала Наталья Попова.

Девушка завязывает волосы. Фото: Pexels

Также врач добавляет, что если на обезвоженную кожу нанести что-то матирующее или средство с активами, это еще больше ухудшит состояние кожи.

6. Не трогать лицо руками

"Знаю девушек, которые выполняют домашнюю рутину, а затем ходят и трут руками ту кожу, конечно, таким образом может скатываться даже то, что не должно было это делать, поэтому отстаньте от своего лица (это важное правило!)", — отметила дерматолог.

Маска для лица. Фото: Pexels

7. Не задерживаете интервал между нанесением

"Конечно, если вы между нанесением крема, санскрина и тона ждете ровно две минуты и наслаиваете все одно за другим и бежите по делам — в результате будет каша на лице", — объяснила врач.

Девушка ухаживает за кожей. Фото: Pexels

Поэтому, если у вас нет времени на ожидание, сократите количество средств по уходу за кожей лица.

8. Неправильный порядок нанесения средств

Если после тоника вы наносите крем, а после сыворотку и снова крем — это приведет к скатыванию средств, потому что это неправильный порядок нанесения.

Здоровая кожа. Фото: Pexels

Запомните: средства следует наносить от редких текстур до более плотных.

9. Средство само по себе скатывается

"Знаю таких несколько средств, которые просто сами по себе скатываются, даже если вы соблюдаете все предыдущие пункты, поэтому запомнить этих поганцев и больше не покупать", — резюмировала Наталья Попова.

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