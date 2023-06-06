Почему лицо тусклое

Здоровый цвет лица. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Здоровый цвет кожи зависит от уровня гормона окситоцина. Есть несколько простых советов, которые помогут восстановить кровоснабжение, тем самым обеспечить румяный цвет лица.

Об этом сообщила дерматолог Мария Федчук.

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"Цвет кожи зависит от основных двух пунктов, это кровоснабжение, то есть микрокровоносители сосуда и пигмент. Когда происходит много стрессов, весь наш организм переходит в систему мобилизации. То есть для того, чтобы во время стресса наш организм мог правильно реагировать нам необходимо кровоснабжение к сердцу и головному мозгу — для этого необходима кровь. Запасы крови берут именно из кожи. Тогда, когда мы переживаем стресс, цвет кожи может быть бледным", — пояснила врач.

Массаж тела щеткой. Фото: Freepik

В то же время, когда наблюдается постоянный бледный цвет кожи, это может свидетельствовать о пониженном уровне гормона окситоцина.

"Гормон окситоцин, это тот гормон, который дает возможность испытывать коннект друг к другу. Например, когда вы со своим партнером после невероятной любви вы лежите и чувствуете единение, это и есть действие гормона окситоцина. Гормон окситоцин - гормон настроения", — добавила дерматолог.

Во время снижения гормона окситоцина нам хочется быть замкнутыми. От уровня окситоцина зависит цвет лица.

Девушка на природе. Фото: Freepik

Что поднимает уровень окситоцина?

Врач отмечает, что прикосновения кого-то самого к себе повышают уровень гормона окситоцина. Так же влияет нахождение на природе и свежем воздухе.

"Поднятый уровень окситоцина снижает уровень стресса в организме. Когда у вас высший окситоцин вы лучше противодействовать стрессу. Также помогают психотерапевтические техники, такие как гипноз. Но самостоятельно это можно легко сделать думая о чем-то приятном. всего пять минут медитаций утром будет вам гарантировать здоровый уровень окситоцина в крови", — сказала дерматолог.

Микроснабжение крови

"Для того чтобы наш цвет кожи был здоров, нам необходимо конечно заботиться о кровоснабжении каждого миллиметра нашего тела. Для этого круто помогает физическая нагрузка", — добавила Мария Федчук.

Девушка медитирует. Фото: Freepik

Что хорошо влияет на тонус тела:

сухой массаж кистью 5-10 минут перед душем;

Оксид азота расширяет наши сосуды, это препарат нитроглицерина. Свекольные салаты, смузи, фреши – хороший запуск диоксида азота;

приема аминокислоты L-аргинина – донатор оксида азота.

L-аргинин — дозировка, которая абсолютно спокойно каждому подойдет на ежедневной основе это 1500 мг. Если вы только начинаете, я бы рекомендовала 3000 мг утром, 1500 мг вечером. Это будет помогать, как женщинам, так и мужчинам, дополнительно обеспечить кровоснабжение в самые сокровенные уголки нашего организма. Это будет хорошо для восстановления кровоснабжения наших половых органов", — сказала врач.

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