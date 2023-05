Чим краще снідати

Струнка талія. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Ми звикли чути, що все що з'їдається зранку ніяк не позначається на нашій фігурі, оскільки ці калорії витрачаються протягом дня. Проте це не так, є продукти, які під час сніданку, наносять шкоду для вашої фігури та ваги.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Вибір сніданку, який ви робите вранці, може або налаштувати вас на успіх, або звести нанівець ваші здорові зусилля на весь день. Наприклад, є кілька підступних продуктів для сніданку, які, як ви будете шоковані, дійсно можуть містити багато калорій і сприяти небажаному набору зайвої ваги.

1. Кавові напої

Як же хочеться випити гарячої кави вранці. Але остерігайтеся того, що насправді потрапляє у вашу чашку, адже непотрібні, шкідливі для здоров'я інгредієнти можуть додатися дуже швидко. Наприклад, незалежно від того, чи йдете ви до улюбленої місцевої кав'ярні, чи до домашньої кав'ярні, жирні вершки та штучні підсолоджувачі можуть перетворити вашу каву на горнятко порожніх калорій.

Додавання вершків в каву. Фото: Freepik

"Вживання кави з жирними вершками або штучними підсолоджувачами пов'язане зі збільшенням ваги та абдомінальним ожирінням. Крім того, висококалорійні напої з тоннами доданого цукру майже не містять поживних речовин", — зазначила докторка філософії, авторка книги "Нарешті повна, нарешті струнка", дієтологиня Ліза Янг.

2. Вівсянка

Ви можете бути дуже здивовані, побачивши вівсянку в цьому списку. Хоча вівсянка на сніданок — це чудовий спосіб поповнити свій раціон клітковиною та поживними речовинами (особливо якщо ви обираєте вівсяні пластівці), багато людей з'їдають цілу миску, не знаючи, скільки порцій насправді в ній міститься.

Велика миска вівсянки. Фото: Freepik

"Потім додають фрукти, такі як родзинки або банан, і трохи коричневого цукру. Хоча це може бути ситним, легко отримати понад 500 калорій прямих вуглеводів, які перетравлюються всього за кілька годин, залишаючи вас голодними, а також викликаючи сплеск інсуліну, який призупиняє спалювання жиру і сприяє збільшенню ваги в області живота", — зазначили дієтологи.

3. Яєчня

Яйця самі по собі, є чудовим варіантом сніданку, якщо ви прагнете схуднути.

"Вони займають високе місце на шкалі харчової ситості, є хорошим джерелом ситного білка, низькокалорійні і навіть містять поживні речовини, такі як холін і вітамін D, які не зустрічаються в багатьох продуктах", — пояснюють дієтологи The Nutrition Twins.

Приготування яєчні. Фото: Freepik

Проблема з'являється, коли їх готують на вершковому маслі та олії.

"Люди безневинно наливають олію або шльопають масло на сковороду, несвідомо додаючи сотні зайвих калорій. Ми часто бачимо це у наших клієнтів, і як тільки вони усвідомлюють це, вони скидають зайві кілограми", — додали дієтологи.

4. Булочки

Булочки, круасани та кекси — це лише кілька видів випічки для сніданку, які можуть призвести до появи небажаного жиру на животі, оскільки вони піддаються високій обробці та містять багато рафінованих вуглеводів (які асоціюються зі збільшенням ваги).

Булочки для сніданку. Фото: Freepik

"Випічка містить багато доданого цукру і є калорійною, але практично не має поживної цінності, що робить її вкрай нездоровим вибором для сніданку. Деякі кафе пропонують більш здорові варіанти, такі як домашні продукти, виготовлені з корисних інгредієнтів, і фрукти, такі як банани, замість цукру", — додала Ліза Янг.

5. Пластівці

Ваші улюблені пластівці на сніданок можуть бути винуватцями збільшення талії. За словами дієтолога, ластівці містять багато цукру та рафінованих вуглеводів.

Молоко з пластівцями. Фото: Freepik

"Це, безумовно, може додати обхвату вашій талії, оскільки доданий цукор корелює зі збільшенням вісцеральної жирової тканини. Тож наступного разу, коли ви підете до продуктового магазину, шукайте пластівці, які не містять доданого цукру або штучних підсолоджувачів", — додала дієтологиня.

