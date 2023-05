Чем лучше завтракать

Стройная талия. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Мы привыкли слышать, что все, что съедается с утра никак не сказывается на нашей фигуре, поскольку эти калории тратятся в течение дня. Однако это не так, есть продукты, которые во время завтрака наносят вред вашей фигуре и весу.

Выбор завтрака, который вы делаете утром, может либо настроить вас на успех, либо свести на нет ваши здоровые усилия на весь день. Например, есть несколько коварных продуктов для завтрака, которые, как вы будете в шоке, действительно могут содержать много калорий и способствовать нежелательному набору лишнего веса.

1. Кофейные напитки

Как же хочется выпить горячего кофе по утрам. Но остерегайтесь того, что действительно попадает в вашу чашку, ведь ненужные, вредные для здоровья ингредиенты могут добавиться очень быстро. Например, независимо от того, идете ли вы в любимое местное кафе, или к домашнему кафе, жирные сливки и искусственные подсластители могут превратить ваш кофе в чашку пустых калорий.

Добавление сливок в кофе. Фото: Freepik

"Употребление кофе с жирными сливками или искусственными подсластителями связано с увеличением веса и абдоминальным ожирением. Кроме того, высококалорийные напитки с тоннами добавленного сахара почти не содержат питательных веществ", — сказала доктор философии, автор книги "Наконец-то полная, наконец-то стройная", диетолог Лиза Янг.

2. Овсянка

Вы можете быть очень удивлены, увидев овсянку в этом списке. Хотя овсянка на завтрак — это отличный способ пополнить свой рацион клетчаткой и питательными веществами (особенно если вы выбираете овсяные хлопья), многие съедают целую миску, не зная, сколько порций на самом деле в ней содержится.

Большая миска овсянки. Фото: Freepik

"Потом добавляют фрукты, такие как изюм или банан, и немного коричневого сахара. Хотя это может быть сытным, легко получить более 500 калорий прямых углеводов, которые перевариваются всего за несколько часов, оставляя вас голодными, а также вызывая всплеск инсулина, который приостанавливает сжигание жира и способствует увеличению веса в области живота", — отметили диетологи.

3. Яичница

Яйца сами по себе являются прекрасным вариантом завтрака, если вы хотите похудеть.

"Они занимают высокое место на шкале пищевой сытости, являются хорошим источником сытного белка, низкокалорийны и даже содержат питательные вещества, такие как холин и витамин D, которые не встречаются во многих продуктах", — объясняют диетологи The Nutrition Twins.

Приготовление яичницы. Фото: Freepik

Проблема возникает, когда их готовят на сливочном масле и масле.

"Люди невинно наливают масло или шлепают масло на сковороду, бессознательно добавляя сотни лишних калорий. Мы часто видим это у наших клиентов, и как только они осознают это, они сбрасывают лишние килограммы", — добавили диетологи.

4. Булочки

Булочки, круассаны и кексы — это лишь несколько видов выпечки для завтрака, которые могут привести к появлению нежелательного жира на животе, поскольку они подвергаются высокой обработке и содержат много рафинированных углеводов (ассоциирующихся с увеличением веса).

Булочки для завтрака. Фото: Freepik

"Выпечка содержит много добавленного сахара и является калорийной, но практически не имеет питательной ценности, что делает ее крайне нездоровым выбором для завтрака. Некоторые кафе предлагают более здоровые варианты, такие как домашние продукты, изготовленные из полезных ингредиентов, и фрукты, такие как бананы, вместо сахара", — добавила Лиза Янг.

5. Хлопья

Ваши любимые хлопья на завтрак могут быть виновниками увеличения талии. По словам диетолога, ласточки содержат много сахара и рафинированных углеводов.

Молоко с хлопьями. Фото: Freepik

"Это, безусловно, может добавить охват вашей талии, поскольку добавленный сахар коррелирует с увеличением висцеральной жировой ткани. Поэтому в следующий раз, когда вы пойдете в продуктовый магазин, ищите хлопья, которые не содержат добавленного сахара или искусственных подсластителей", — добавила диетолог.

