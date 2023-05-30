Як налагодити стосунки

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато хто з нас зараз все частіше використовує психологічні терміни для опису динаміки в особистому та професійному житті. Незалежно від того, чи це з TikTok, чи з YouTube, більшість з нас знають щось про психологічну термінологію в наші дні: стилі прив'язаності, тригери, основні елементи нашої нервової системи, травми.

Про це повідомив Psychology Today.

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Коли "терапевтична мова" проникає у наші стосунки

"Чи корисно знати трохи про стилі прив'язаності або розлади особистості? У власній практиці я часто спостерігав це на перших сесіях з новими клієнтами, які приходять з набором термінів і самооцінок, які вони вже можуть застосувати до себе, своїх партнерів чи колег. "Вона уникає, а я тривожний тип"; "Мій бос — класичний нарцис"; або "Я дуже боюся дотиків через мої минулі травми", — сказал доктор філософії Ніколас Балаісіс.

Питання, яке ми повинні поставити з приводу включення психологічних термінів у сучасний лексикон, полягає в тому, чи допомагає це нам у нашій індивідуальній або міжособистісній психологічній роботі? Знання ключових термінів допомагає чи заважає терапевтичному процесу? Чи може воно стати перешкодою на вашому терапевтичному шляху?

Чоловік тримає жінку за руки. Фото: Freepik

Випадок для терапевтичної мови

"Я часто пропоную своїм клієнтам погуглити "стилі прив'язаності" або послухати подкаст про проблеми самооцінки чи сорому. Тоді клієнти можуть отримати уявлення про свої власні проблеми або міжособистісні конфлікти, назвати і приборкати деякі проблеми, що їх викликають. Знання психологічної мови в такий спосіб може бути продовженням або формою пізнання себе", — додав доктор філософії.

Наприклад, знання вашої "мови кохання" може допомогти зрозуміти, чому залицяння вашого партнера, здається, нікуди не ведуть. Знання того, що невеликі подарунки або жести дійсно дають вам відчуття впевненості, тоді як дотики відштовхують вас, — це дуже хороші знання, які потрібні вам і вашому романтичному партнеру.

"Це може спрацювати ще краще, якщо перекласти це на "я-мову", яка чітко передає ваші бажання. Сказавши партнеру, що хоча він може думати, що потирання ваших ніг — це добрий жест, але насправді це вас відштовхує, іноді можна подолати відчуття відторгнення з його боку, коли ви відштовхуєтесь від його дотику", — сказав Ніколас Балаісіс.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Психоосвіта також може бути корисною для уточнення або артикуляції заплутаної моделі спілкування в парі. Те, що для одного партнера виглядає як ухилення або відторгнення, насправді може бути жестом саморегуляції, що вказує на високий рівень самоналаштування у партнера, який, здавалося б, відсторонюється.

Здатність назвати цю відмінність психологічною мовою може допомогти нам вийти з глухого кута і циклів, які наростають і здаються нескінченними. Однак це вимагає чіткої здатності розрізняти два міжособистісні явища, які часто можуть виглядати однаково. Коли відхід — це покарання іншого, а коли — жест, спрямований на деескалацію ситуації і на те, щоб не піддатися імпульсам нападу чи презирства?

Докази проти терапії

"Приклад протистояння саморегуляції може також слугувати аргументом на користь небезпеки проникнення терапії в наше особисте життя. Знання ключових термінів, особливо коли вони є "червоними прапорцями", такими як "ухиляння", "презирство" або "захисна реакція", часто можна використовувати як праведну зброю в ситуації, що загострюється, наприклад: "Ви зараз ухиляєтеся, а Джон Готтман каже, що так робити категорично не можна!" або "Ви поводитеся, як людина, яка уникає підручників!", — йдеться в повідомленні.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Невелика психологічна освіта, почерпнута з інтернет-джерел, може швидко перетворитися на засіб, за допомогою якого можна поставити діагноз вашому чоловікові або дружині, як правило, як спосіб уникнути власної відповідальності в конфліктній ситуації. Хоча у вашому неформальному діагнозі дійсно можуть бути певні докази, більшість з нас не є клініцистами та діагностами, а постановка діагнозу потребує часу, точності та досвіду.

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

"Ці терміни можуть здаватися дуже проникливими в даний момент, і вони можуть допомогти висловити те, що ми відчуваємо щодо іншої людини. Однак, на мою думку, припущення про їхню правильність або використання псевдооцінки в конфлікті не сприяє покращенню міжособистісних стосунків", — додав доктор філософії.

У більшості випадків ці неформальні оцінки роблять більше для того, щоб запевнити потерпілу сторону в тому, що її претензії обґрунтовані, ніж для того, щоб покращити стосунки. У найгірших випадках це може навіть призвести до посилення опору спілкуванню та співпереживанню, що ще більше гальмує покращення стосунків.

"Моє загальне правило, коли я стикаюся з цим у клініці, — рекомендувати тримати ці психологічні підозри при собі (або поділитися ними з особистим терапевтом), але діяти емпатично, пам'ятаючи про це. Наприклад, якщо ви підозрюєте, що ваш партнер дійсно уникає спілкування, ухиляється і замикається в собі, спробуйте знайти способи пом'якшити його і залучити, допомогти йому "розстебнути блискавку" і краще спілкуватися", — зазначив доктор філософії.

Гармонійний стан. Фото: Freepik

Використання терапевтичної мови в цьому контексті, найімовірніше, сприятиме подальшому відходу, створенню захисних бар'єрів і послабленню довіри. Ваше припущення може бути правильним, але ця правильність не обов'язково покращить ваші стосунки. Правота в цьому випадку рідко призводить до покращення міжособистісних стосунків.

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