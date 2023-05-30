Как наладить отношения

Женщина и мужчина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие из нас сейчас все чаще используют психологические термины для описания динамики в личной и профессиональной жизни. Независимо от того, будь то TikTok или YouTube, большинство из нас знают что-то о психологической терминологии в наши дни: стили привязанности, триггеры, основные элементы нашей нервной системы, травмы.

Об этом сообщил Psychology Today .

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Когда "терапевтический язык" проникает в наши отношения

"Полезно ли знать немного о стилях привязанности или расстройствах личности? В собственной практике я часто наблюдал это на первых сессиях с новыми клиентами, которые приходят с набором терминов и самооценок, которые они уже могут применить к себе, своим партнерам или коллегам." Она избегает, а я тревожный тип"; "Мой босс — классический нарцисс"; или "Я очень боюсь прикосновений из-за моих прошлых травм", — сказал доктор философии Николас Балаисис.

Вопрос, который мы должны задать по поводу включения психологических терминов в современный лексикон, заключается в том, помогает ли это нам в нашей индивидуальной или межличностной психологической работе? Знание ключевых терминов помогает или мешает терапевтическому процессу? Может ли оно стать помехой на вашем терапевтическом пути?

Человек, держащий женщину за руки. Фото: Freepik

Случай для терапевтического языка

"Я часто предлагаю своим клиентам погуглить "стили привязанности" или послушать подкаст о проблемах самооценки или стыда. Тогда клиенты могут получить представление о своих собственных проблемах или межличностных конфликтах, назвать и обуздать некоторые вызывающие их проблемы. Знание психологического языка в такой" способ может быть продолжением или формой познания себя", — добавил доктор философии.

Например, знание вашего "языка любви" может помочь понять, почему ухаживания вашего партнера, кажется, никуда не ведут. Знание того, что небольшие подарки или жесты действительно дают вам чувство уверенности, тогда как прикосновения отталкивают вас, это очень хорошие знания, которые нужны вам и вашему романтическому партнеру.

"Это может сработать еще лучше, если перевести это на "я-язык", который четко передает ваши желания. Сказав партнеру, что хотя он может думать, что потирание ваших ног это хороший жест, но на самом деле это вас отталкивает, иногда можно преодолеть ощущение отторжения с его стороны, когда вы отталкиваетесь от его прикосновения", — сказал Николас Балаисис.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Психообразование также может быть полезно для уточнения или артикуляции запутанной модели общения в паре. То, что для одного партнера выглядит как уклонение или отторжение, действительно может быть жестом саморегуляции, что указывает на высокий уровень самонастройки у партнера, который, казалось бы, отстраняется.

Способность назвать это различие на психологическом языке может помочь нам выйти из тупика и циклов, которые нарастают и кажутся бесконечными. Однако это требует четкой способности различать два межличностных явления, которые часто могут выглядеть одинаково. Когда уход — это наказание другого, а когда жест, направленный на деэскалацию ситуации и на то, чтобы не поддаться импульсам нападения или презрения?

Доказательства против терапии

"Пример противостояния саморегуляции может также служить аргументом в пользу опасности проникновения терапии в нашу личную жизнь. Знание ключевых терминов, особенно когда они являются "красными флажками", такими как "уклонение", "презрение" или "защитная реакция", часто можно использовать как праведное оружие в обостряющейся ситуации, например: «Вы сейчас уклоняетесь, а Джон Готтман говорит, что так делать категорически нельзя!» или «Вы ведете себя, как человек, который избегает учебников!", — говорится в сообщении.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Небольшое психологическое образование, почерпнутое из интернет-источников, может быстро превратиться в средство, с помощью которого можно поставить диагноз вашему мужу или жене, как правило, как способ избежать собственной ответственности в конфликтной ситуации. Хотя в вашем неформальном диагнозе действительно могут быть доказательства, большинство из нас не являются клиницистами и диагностами, а постановка диагноза требует времени, точности и опыта.

Женщина и мужчина. Фото: Freepik

"Эти термины могут казаться очень проницательными в данный момент, и они могут помочь выразить то, что мы чувствуем относительно другого человека. Однако, по моему мнению, предположение об их правильности или использовании псевдооценки в конфликте не способствует улучшению межличностных отношений", — добавил доктор. философии.

В большинстве случаев эти неформальные оценки делают больше для того, чтобы заверить потерпевшую сторону в том, что ее претензии обоснованы, чем для улучшения отношений. В худших случаях это может привести к усилению сопротивления общению и сопереживанию, что еще больше тормозит улучшение отношений.

"Мое общее правило, когда я сталкиваюсь с этим в клинике, — рекомендовать держать эти психологические подозрения при себе (или поделиться ими с личным терапевтом), но действовать эмпатически, помня об этом. Например, если вы подозреваете, что ваш партнер действительно избегает общения, уклоняется и замыкается в себе, попытайтесь найти способы смягчить его и привлечь, помочь ему "расстегнуть молнию" и лучше общаться", — отметил доктор философии.

Гармоническое состояние. Фото: Freepik

Использование терапевтического языка в этом контексте, скорее всего, будет способствовать дальнейшему уходу, созданию защитных барьеров и ослаблению доверия. Ваше предположение может быть верным, но эта правильность не обязательно улучшит ваши отношения. Правота в этом случае редко приводит к улучшению межличностных отношений.

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