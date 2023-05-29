Що буде якщо сидіти “нога на ногу”

Травматолог пояснив, чому шкідливо сидіти "нога на ногу"
Чи замислювалися ви, наскільки часто можете сидіти, закинувши одну ногу на іншу? Таке положення досить шкідливе для здоров'я.
Про це повідомив травматолог-ортопед Євген Сокольніков.
Чи шкідливо сидіти нога на ногу?
"Якщо це відбувається не тривалий час, то це не шкідливо. Але слід пам'ятати, що в підколінній ямці в нас проходить судинно нервовий пучок, який відповідає за кровопостачання та іннервацію наших периферійних органів", — пояснив лікар.
Відчуття оніміння або мурашок виникає тоді, коли ви в такій позі "пересиділи". Тож варто не просто змінити положення, а й розім'ятися протягом хвилини.
"Тому якщо так сидіти тривалий час, пацієнти відчують мління, оніміння, бігання мурашок. Це є не корисним для кровопостачання нижніх кінцівок", — додав лікар.
До того ж сидіння "нога на ногу" може бути причиною виникнення такої хвороби, як варикоз вен. Тривале сидіння чи стояння в одній позі загалом, а не лише зі схрещеними ногами, призводить до цієї хвороби. Тривале сидіння з перехрещеними ногами може негативно впливати на поставу.
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