Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Травматолог пояснив, чому шкідливо сидіти "нога на ногу" arrow

Травматолог пояснив, чому шкідливо сидіти "нога на ногу"

29 травня 2023 06:16
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що буде якщо сидіти “нога на ногу”
Положення “нога на ногу”. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Чи замислювалися ви, наскільки часто можете сидіти, закинувши одну ногу на іншу? Таке положення досить шкідливе для здоров'я

Про це повідомив травматолог-ортопед Євген Сокольніков

Читайте також:

Чи шкідливо сидіти нога на ногу? 

"Якщо це відбувається не тривалий час, то це не шкідливо. Але слід пам'ятати, що в підколінній  ямці в нас проходить судинно нервовий пучок, який відповідає за кровопостачання та іннервацію наших периферійних органів", — пояснив лікар. 

Чоловік сидить. Фото: Freepik

Відчуття оніміння або мурашок виникає тоді, коли ви в такій позі "пересиділи". Тож варто не просто змінити положення, а й розім'ятися протягом хвилини. 

"Тому якщо так сидіти тривалий час, пацієнти відчують мління, оніміння, бігання мурашок. Це є не корисним для кровопостачання нижніх кінцівок", — додав лікар. 

Дівчина сидить на дивані. Фото: Freepik

До того ж сидіння "нога на ногу" може бути причиною виникнення такої хвороби, як варикоз вен. Тривале сидіння чи стояння в одній позі загалом, а не лише зі схрещеними ногами, призводить до цієї хвороби. Тривале сидіння з перехрещеними ногами може негативно впливати на поставу.

Раніше ми писали, що неправильне положення нижньої щелепи провокує головний біль та нудоту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB