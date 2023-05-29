Що буде якщо сидіти “нога на ногу”

Положення “нога на ногу”. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чи замислювалися ви, наскільки часто можете сидіти, закинувши одну ногу на іншу? Таке положення досить шкідливе для здоров'я.

Про це повідомив травматолог-ортопед Євген Сокольніков.

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"Якщо це відбувається не тривалий час, то це не шкідливо. Але слід пам'ятати, що в підколінній ямці в нас проходить судинно нервовий пучок, який відповідає за кровопостачання та іннервацію наших периферійних органів", — пояснив лікар.

Чоловік сидить. Фото: Freepik

Відчуття оніміння або мурашок виникає тоді, коли ви в такій позі "пересиділи". Тож варто не просто змінити положення, а й розім'ятися протягом хвилини.

"Тому якщо так сидіти тривалий час, пацієнти відчують мління, оніміння, бігання мурашок. Це є не корисним для кровопостачання нижніх кінцівок", — додав лікар.

Дівчина сидить на дивані. Фото: Freepik

До того ж сидіння "нога на ногу" може бути причиною виникнення такої хвороби, як варикоз вен. Тривале сидіння чи стояння в одній позі загалом, а не лише зі схрещеними ногами, призводить до цієї хвороби. Тривале сидіння з перехрещеними ногами може негативно впливати на поставу.

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