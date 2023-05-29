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Травматолог объяснил, почему вредно сидеть "нога на ногу"

29 мая 2023 06:16
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что будет если сидеть "нога на ногу"
Положение "нога на ногу". Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Задумывались ли вы, насколько часто можете сидеть, закинув одну ногу на другую? Такое положение достаточно вредно для здоровья.

Об этом сообщил травматолог-ортопед Евгений Сокольников.

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"Если это происходит недолго, то это не вредно. Но следует помнить, что в подколенной ямке у нас проходит сосудисто-нервный пучок, отвечающий за кровоснабжение и иннервацию наших периферийных органов",  пояснил врач.

Человек сидит. Фото: Freepik

Чувство онемения или муравьев возникает тогда, когда вы в такой позе "пересидели". Так что следует не просто изменить положение, но и размяться в течение минуты.

"Поэтому если так сидеть длительное время, пациенты почувствуют моление, онемение, бегание муравьев. Это не полезно для кровоснабжения нижних конечностей", — добавил врач.

Девушка сидит на диване. Фото: Freepik

К тому же сиденье "нога на ногу" может быть причиной возникновения такой болезни, как варикоз вен. Длительное сиденье или стояние в одной позе в целом, а не только со скрещенными ногами, приводит к этой болезни. Длительное сиденье с перекрещенными ногами может отрицательно влиять на осанку.

Ранее мы писали, что неправильное положение нижней челюсти провоцирует головную боль и тошноту.

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