Мнения женщины. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Есть много историй, где женщины узнавали свою беременность очень поздно, потому что не знали, что она наступила. Потому что были уверены, что во время климакса забеременеть нельзя.

Об этом сообщила гинекологиня Анна Ролдугина.

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Климакс — это один из физиологических этапов развития женского организма, характеризующийся переходом женщины из периода половой зрелости в следующий этап. При этом угасает репродуктивная функция и исчезает менструация.

Беременная женщина. Фото: Freepik

Можно ли забеременеть во время климакса?

"Можно ли забеременеть во время климакса. Это частый вопрос на моих приемах. Да, возможно забеременеть во время климакса, потому что в течение двух лет менструация может появляться, а может нет. И когда будет овуляция или не будет, вы не можете сказать.. Никто же не будет ходить каждый месяц на УЗИ органов малого таза, чтобы смотреть, будет ли у вас овуляция этого месяца" , — сообщила врач.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Так что женщины, которые не желают забеременеть, должны дополнительно оборачиваться. Овуляция может наступить даже после продолжительного перерыва в менструальном цикле.

"Это очень частая ситуация, которая возникает у женщин предклимактерического периода, климакса. И климакс начинает шевелиться. Поэтому нужно оберегаться от нежелательной беременности", — добавила гинекологиня.

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