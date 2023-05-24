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Гінеколог розповів про небезпеку самолікування кандидозу

24 травня 2023 07:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як проявляється кандидоз та як його лікувати
Квітка в руках. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Серед всіх гінекологічних діагнозів у жінок, найпопулярнішим є кандидоз, або як його ще називають — "молочниця". Проте самолікування цього недуга може бути небезпечним, але не відразу, а через якийсь час згодом. 

Про це розповів лікар, кандидат медичних наук та спеціаліст в галузі гінекології та репродуктивної медицини Юрій Бенедичук.

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"Кандидоз — це захворювання, яке викликається грибами роду кандида. Представників цього роду є досить не мало, але вони представляють інтерес для дослідників та лікарів. Насправді, гриби, в тому числі роду кандида, супроводжують людство протягом усього життя. Вони є всюди, на шкірі, на сітківці ока, в ротовій порожнині, в ділянці статевих органів", — повідомив лікар. 

Жіноче здоров'я. Фото: Freepik

Кандиди відносяться до умовно патогенних організмів, тобто організми, які обов'язково можуть викликати запальні реакції. Вони можуть проявляти свою хвороботворну властивість внаслідок певних факторів, які сприяють тому, щоб гриб викликав запальну реакцію. 

Жінка тримає квітку. Фото: Freepik

Небезпека самолікування кандидозу 

"Я хотів би наголосити, щоб всі жінки не призначали собі самостійного лікування. На сьогоднішній день існує багато досліджень у світі, які свідчать про те, що чутливість протигрибкових препаратів до різних представників роду кандида є досить різною. Безконтрольне самопризначення жінками для лікування молочниці, деколи абсолютно безпідставне", — додав гінеколог. 

Лікарка гінекологиня. Фото: Freepik

Чутливість протигрибкових препаратів до різних видів кандид є різною. Абсолютно справедливо іноді, коли жінці було назначено лікування протигрибковими препаратами, не відчуває полегшення, немає клінічного ефекту по одній причині — гриби не чутливі до того протигрибкового компоненту, який міститься в конкретному лікарському засобі. 

"Саме в таких випадках і роблять додатково бактеріологічне дослідження з шийки матки, яке дозволяє встановити не тільки вид та концентрацію гриба, а й встановити чутливість до протигрибкових препаратів", — резюмував лікар. 

Раніше ми писали, чи дійсно гормональні контрацептиви такі небезпечні, як про них кажуть.

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