Чи викликають КОК рак

Дiвчина з квітами. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Досить велика кількість жінок хотіла б приймати гормональні контрацептиви з метою попередження небажаної вагітності, оскільки це спосіб дає гарантію майже 100%. У сучасному медичному просторі постійно проводяться дослідження та спостереження, які стосуються безпеки приймання гормональних препаратів, зокрема КОК.

Про це розповів лікар, кандидат медичних наук та спеціаліст в галузі гінекології та репродуктивної медицини Юрій Бенедичук.

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Ризики від гормональних контрацептивів

"Хотілося б наголосити на тому, з чого власне складається гормональний препарат? Зазвичай ми говоримо про дві основні групи цих препаратів. Перші — багатокомпонентні, які містять два компоненти, і монокомпонентні, які містять всього один компонент. Багатокомпонентні містять два препарати, перший — це похідні естрадіолу (гормон, який виробляється в яєчнику жінки в першу половину циклу), другий — похідні прогестерону (в певній мірі можна використовувати з лікувальною метою)", — зазначив лікар.

Гормональні контрацептиви. Фото: Freepik

Він також додав, що ті ризики, які приписують гормональним контрацептивам залежать від наявності естрогенного компоненту. Саме з ним пов'язані основні хвороби, які вважають можливим при застосування гормональної контрацепції.

Онкологічні хвороби

"Вже тривалий час у всьому світі доведено про те, що застосування гормональних контрацептивів знижує вірогідність раку матки та раку яєчників. В той же час, при приемі гормональних конрацептивів, практично не впливає на ризик онкологічних захворювань інших органів. Хоча в деяких дослідженнях вчені вказують, що незначно може зростати ризик виникнення раку молочних залоз", — додав лікар.

При цьому вчені акцентують увагу на тому, що чим раніше жінка розпочала прийом контрацептивних засобів, тим меншим буде такий ризик.

Тромбози

"Досить популярна та для обговорення щодо тромбозів. Це можна вважати найбільш тяжкими ускладненнями, якщо ми говоримо про побічні дії з точки зору прийому гормональних контрацептивів", — пояснив Юрій Бенедичук.

Також існує інформація, що застосування гормональних препаратів збільшує ризик виникнення тромботичних ускладнень. Разом з тим, для того, щоб зрозуміти наскільки цей ризик вищий, лікар навів приклад.

Лікар гінеколог. Фото: Freepik

"В статиці, виникнення тромботичних ускладнень взагалі у жінок, складає в середньому 4-5 випадків на 100 тис. жінок. Це означає, що у 100 тис. жінок, у 4-5 з них підвищений ризик. Що стосується прийому саме КОК, за даними з літератури, ризик виникнення тромолічних ускладнень при прийому гормональних контрацептивів збільшується начебто вдвічі, але якщо ми беремо статистику, то він складає 8-9 випадків на 100 тис. жінок", — додав лікар.

До того вважається, що сама вагітність, звичайної здорової жінки підвищує ризик тромботичних ускладнень в 3-5 разів.

Гормональні медикаменти. Фото: Freepik

Позитивні ефекти від застосування оральних контрацептивів

надійний спосіб упередження від небажаної вагітності;

зниження ризику виникнення раку яєчників та раку ендометрія;

знижує кількість менструальних кровотеч;

зменшує прояви ПМС;

профілактика кістоутворень.

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