Вызывают ли КОК рак

Девушка с цветами. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Достаточно большое количество женщин хотели бы принимать гормональные контрацептивы с целью предупреждения нежелательной беременности, поскольку этот способ дает гарантию почти 100%. В современном медицинском пространстве постоянно проводятся исследования и наблюдения, касающиеся безопасности приема гормональных препаратов, в частности КОК.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук и специалист в области гинекологии и репродуктивной медицины Юрий Бенедичук.

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Риски от гормональных контрацептивов

"Хотелось бы отметить то, из чего собственно состоит гормональный препарат? Обычно мы говорим о двух основных группах этих препаратов. Первые — многокомпонентные, содержащие два компонента, и монокомпонентные, содержащие всего один компонент. Многокомпонентные содержат два препарата, первый — это производные эстрадиола (гормон, который производится в яичнике женщины в первую половину цикла), второй — производные прогестерона (в определенной степени можно использовать в лечебных целях)", — отметил врач.

Гормональные контрацептивы. Фото: Freepik

Он также добавил, что риски, которые приписывают гормональным контрацептивам зависят от наличия эстрогенного компонента. Конкретно с ним соединены главные заболевания, которые считают вероятным при применении гормональной контрацепции.

Онкологические заболевания

"Уже длительное время во всем мире доказано о том, что применение гормональных контрацептивов снижает вероятность рака матки и рака яичников. В то же время, при приеме гормональных конрацептивов практически не влияет на риск онкологических заболеваний других органов. Хотя в некоторых исследованиях ученые указывают, что незначительно может возрастать риск возникновения рака молочных желез", — добавил врач.

При этом ученые акцентируют внимание на том, что чем раньше женщина начала прием контрацептивных средств, тем меньше будет такой риск.

Тромбозы

"Довольно популярна и для обсуждения тромбозов. Это можно считать наиболее тяжелыми осложнениями, если мы говорим о побочных действиях с точки зрения приема гормональных контрацептивов", — пояснил Юрий Бенедичук.

Также существует информация, что применение гормональных препаратов повышает риск возникновения тромботических осложнений. Вместе с тем, для того чтобы понять насколько этот риск выше, врач привел пример.

Доктор гинеколог. Фото: Freepik

"В статике, возникновение тромботических осложнений вообще у женщин составляет в среднем 4-5 случаев на 100 тыс. женщин. Это означает, что у 100 тыс. женщин, у 4-5 из них повышен риск. Что касается приема именно КОК, за данным из литературы, риск возникновения тромолических осложнений при приеме гормональных контрацептивов увеличивается вроде бы вдвое, но если мы берем статистику, то он составляет 8-9 случаев на 100 тыс. женщин", — добавил врач.

К тому же считается, что сама беременность, обычной здоровой женщины повышает риск тромботических осложнений в 3-5 раз.

Гормональные медикаменты. Фото: Freepik

Положительные эффекты от применения оральных контрацептивов

надежный способ предубеждения от нежелательной беременности;

снижение риска возникновения рака яичников и рака эндометрия;

снижает количество менструальных кровотечений;

уменьшает проявления ПМС;

профилактика кистообразований.

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