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Гинеколог рассказал об опасности самолечения кандидоза

24 мая 2023 07:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как проявляется кандидоз и как его лечить
Цветок в руках. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Среди всех гинекологических диагнозов у женщин, наиболее популярным является кандидоз, или как его еще называют — "молочница". Однако самолечение этого недуга может быть опасным, но не сразу, а спустя какое-то время впоследствии.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук и специалист в области гинекологии и репродуктивной медицины Юрий Бенедичук .

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"Кандидоз — это заболевание, которое вызывается грибами рода кандида. Представителей этого рода достаточно немало, но они представляют интерес для исследователей и врачей. На самом деле, грибы, в том числе рода кандида, сопровождают человечество на протяжении всей жизни. Они есть повсюду, на коже, на сетчатке глаза, в полости рта, в участке половых органов", — сообщил врач.

Женское здоровье. Фото: Freepik

Кандиды относятся к условно патогенным организмам, то есть организмам, которые обязательно могут вызвать воспалительные реакции. Они могут проявлять свое болезнетворное свойство вследствие определенных факторов, способствующих тому, чтобы гриб вызвал воспалительную реакцию.

Женщина, держит цветок. Фото: Freepik

Опасность самолечения кандидоза

"Я хотел бы отметить, чтобы все женщины не назначали себе самостоятельного лечения. На сегодняшний день существует много исследований в мире, свидетельствующих о том, что чувствительность противогрибковых препаратов к разным представителям рода кандида достаточно разная. Бесконтрольное самоназначение женщинами для лечения молочницы, порой абсолютно безосновательное", — добавил гинеколог.

Врач гинеколог. Фото: Freepik

Чувствительность противогрибковых препаратов к разным видам кандид различна. Совершенно справедливо иногда, когда женщине было назначено лечение противогрибковыми препаратами, не чувствует облегчения, нет клинического эффекта по одной причине — грибы не чувствительны к противогрибковому компоненту, который содержится в конкретном лекарственном средстве.

"Именно в таких случаях и делают дополнительно бактериологическое исследование из шейки матки, позволяющее установить не только вид и концентрацию гриба, но и установить чувствительность к противогрибковым препаратам",  резюмировал врач.

Раньше мы писали, действительно ли гормональные контрацептивы так опасны, как о них говорят.

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