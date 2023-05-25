Думки жінки. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Є багато історій, де жінки дізнавались про свою вагітність дуже пізно, тому що не знали, що вона настала. Бо були впевнені, що під час клімаксу завагітніти не можна.

Про це повідомила гінекологиня Анна Ролдугіна.

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Клімакс — це один з фізіологічних етапів розвитку жіночого організму, який характеризується переходом жінки з періоду статевої зрілості в наступний етап. При цьому вгасає репродуктивна функція та зникає менструація.

Вагітна жінка. Фото: Freepik

Чи можна завагітніти під час клімаксу?

"Чи можна завагітніти під час клімаксу. Це часте питання на моїх прийомах. Так, можливо завагітніти під час клімаксу, тому що протягом двох років менструація може з'являтися, а може ні. І коли буде овуляція, чи не буде, ви не можете сказати. . Ніхто ж не буде ходити кожного місяця на УЗД органів малого тазі, щоб дивитися, чи буде у вас овуляція цього місяця", — повідомила лікарка.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Тож жінки, які не бажають завагітніти, мають додатково оберігатися. Овуляція може настати навіть після довгої перерви в менструальному циклі.

"Це дуже часта ситуація, яка виникає у жінок предклімактерического періоду, клімаксу. І клімакс починає ворушитися. Тому потрібно оберігатися від небажаної вагітності", — додала гінекологиня.

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