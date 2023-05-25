Що таке синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)

Жінка з квітами. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Приблизно кожна десята жінка страждає на синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), вони часто не знайомі з його симптомами, серед яких надмірна вага, або випадіння волосся та рясні, нерегулярні менструації.

Про це повідомив ABC.

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Не дивно, що жінки з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) почуваються розгубленими та пригніченими.

Це також означає, що лікарі та інші медичні працівники, можуть не знати про симптоми, і натомість ставити жінкам діагноз "просто надмірна вага". Але, згідно з останнім проектом міжнародних рекомендацій щодо СПКЯ, збільшення ваги також є головною проблемою для тих, кому поставили діагноз.

Жінка консультується у лікаря. Фото: Freepik

З сильним акцентом на особистому досвіді жінок, настанови також підкреслюють, як стигма ваги (судження та дискримінація на основі нашої ваги) може перешкоджати людям в отриманні лікування та підтримки, яких вони потребують.

"Система охорони здоров'я, без сумніву, підводить цих жінок", — прокоментувала професорка Хелена Тіде з Університету Монаша.

Коротко про СПКЯ

Високий рівень інсуліну (гормону, що відповідає за регулювання рівня цукру в крові) може призвести до збільшення ваги, тоді як надлишок андрогенів (включаючи підвищений рівень тестостерону) може змінити спосіб розподілу жиру в організмі — як правило, навколо живота.

Жіночі репродуктивні органи. Фото: Freepik

"Ці гормональні зміни створюють "порочне коло" щодо ваги. Збільшення ваги проявляється при СПКЯ, і тоді його симптоми, ймовірно, будуть гіршими. Крім того, судження, з якими вони потім стикаються щодо того, що потрібно менше їсти і більше рухатися, безумовно, не є корисними", — додала Хелена Тіде.

Але є дані, які свідчать про те, що в деяких випадках втрата ваги може бути корисною. Для людей з "надмірною вагою" зниження загальної маси тіла всього на 5% має метаболічні, репродуктивні та психологічні переваги.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Тому настанови закликають зосередитися на "здоровому способі життя", а також на запобіганні збільшенню ваги. У деяких випадках "управління вагою" включає втрату ваги.

Але професорка Хелена Тіде підкреслює, що більша вага — це лише один з показників здоров'я.

Вона каже, що жінки потребують постійної підтримки з боку системи охорони здоров'я — забезпечення можливості відстоювати свої інтереси.

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