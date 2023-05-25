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Синдром поликистозных яичников и избыточный вес: ученые объяснили взаимосвязь

25 мая 2023 06:01
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Женщина с цветами. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Приблизительно каждая десятая женщина страдает синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), они часто не знакомы с его симптомами, среди которых избыточный вес, или выпадение волос и обильные, нерегулярные менструации.

Об этом сообщил ABC.

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Неудивительно, что женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) ощущают себя растерянными и подавленными.

Это также означает, что врачи и другие медицинские работники, могут не знать о симптомах, зато ставить женщинам диагноз "просто избыточный вес". Но, согласно последнему проекту международных рекомендаций по СПКЯ, увеличение веса также является главной проблемой для тех, кому поставили диагноз.

Женщина консультируется у врача. Фото: Freepik

С сильным акцентом на личном опыте женщин, руководства также подчеркивают, как стигма веса (суждение и дискриминация на основе нашего веса) может препятствовать людям в получении лечения и поддержки, в которых они нуждаются.

"Система здравоохранения, несомненно, подводит этих женщин", — прокомментировала профессор Хелена Тиде из Университета Монаша.

Кратко о СПКЯ

Высокий уровень инсулина (гормон, отвечающий за регулирование уровня сахара в крови) может привести к увеличению веса, тогда как избыток андрогенов (включая повышенный уровень тестостерона) может изменить способ распределения жира в организме — как правило, вокруг живота.

Женские репродуктивные органы. Фото: Freepik

"Эти гормональные изменения создают "порочный круг" относительно веса. Увеличение веса проявляется при СПКЯ, и тогда его симптомы, вероятно, будут хуже. Кроме того, суждения, с которыми они потом сталкиваются относительно того, что нужно меньше есть и больше двигаться, безусловно, не полезны", — добавила Хелена Тиде.

Но есть данные, свидетельствующие о том, что в некоторых случаях потеря веса может быть полезна. Для людей с "избыточным весом" снижение общей массы тела всего на 5% имеет метаболические, репродуктивные и психологические преимущества.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Поэтому наставления призывают сосредоточиться на "здоровом образе жизни", а также на предотвращении увеличения веса. В некоторых случаях "управление весом" включает потерю веса.

Но профессор Хелена Тиде подчеркивает, что больший вес — это лишь один из показателей здоровья.

Она говорит, что женщины нуждаются в постоянной поддержке системы здравоохранения — обеспечении возможности отстаивать свои интересы.

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