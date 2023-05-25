Через що виникає головний біль з нудотою

Людина на прийому в лікаря. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Якщо в людини виникає головний біль з нудотою, який полегшується при блювання, це означає, що причина цього симптому може ховатися в проблемі з неправильним положенням щелепи.

Про це повідомила ортодонтиня, гнатологиня Марина Федоренко.

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"Коли пацієнт має відчуття нудоти при головному болі, невропатологи кажуть, що це виключно неврологічна патологія, а я хочу сказати, що не завжди. Тому що саме положення нижньої щелепи є верхнім поясом рівноваги. Якщо є дефіцит постуральний, тобто порушення вестибулярної системи, тоді пацієнт має нудоту, через те, що ніби відбувається набряк мозку", — зазначила лікарка.

Лікар робить рентген. Фото: Pexels

Проте, ортодонтиня зауважує, що якщо після нудоти пацієнт відчуває полегшення головного болю, тоді варто звернутися не тільки до невролога, а й до гнатолога.

"Це означає, що є питання стосовно крайньої сакральної системи. Інколи це порушення відтоку спинномозкової рідини. Дуже часто перекоси нижньої щелепи є проявом дефіциту стосовного вестибулярного апарату", — сказала Марина Федоренко.

Відчуття головного болю. Фото: Freepik

Тож не зволікайте звертатися до гнатологів, для того, щоб діагностувати та перевірити чи буде полегшення стосовно головного болю й інших проблем за рахунок положення нижньої щелепи і інколи, навіть, під'язикової кістки.

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