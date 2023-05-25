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Неправильне положення нижньої щелепи провокує головний біль та нудоту

25 травня 2023 16:56
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Через що виникає головний біль з нудотою
Людина на прийому в лікаря. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Якщо в людини виникає головний біль з нудотою, який полегшується при блювання, це означає, що причина цього симптому може ховатися в проблемі з неправильним положенням щелепи

Про це повідомила ортодонтиня, гнатологиня Марина Федоренко

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"Коли пацієнт має відчуття нудоти при головному болі, невропатологи кажуть, що це виключно неврологічна патологія, а я хочу сказати, що не завжди. Тому що саме положення нижньої щелепи є верхнім поясом рівноваги. Якщо є дефіцит постуральний, тобто порушення вестибулярної системи, тоді пацієнт має нудоту, через те, що ніби відбувається набряк мозку", — зазначила лікарка. 

Лікар робить рентген. Фото: Pexels

Проте, ортодонтиня зауважує, що якщо після нудоти пацієнт відчуває полегшення головного болю, тоді варто звернутися не тільки до невролога, а й до гнатолога. 

"Це означає, що є питання стосовно крайньої сакральної системи. Інколи це порушення відтоку спинномозкової рідини. Дуже часто перекоси нижньої щелепи є проявом дефіциту стосовного вестибулярного апарату", — сказала Марина Федоренко. 

Відчуття головного болю. Фото: Freepik

Тож не зволікайте звертатися до гнатологів, для того, щоб діагностувати та перевірити чи буде полегшення стосовно головного болю й інших проблем за рахунок положення нижньої щелепи і інколи, навіть, під'язикової кістки. 

Раніше ми писали, що ортодонт розповіла, як перевірити чи правильно ви відкриваєте рот.

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