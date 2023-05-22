До якого лікаря звертатися, якщо є проблеми з щелепою

Ортодонт розповіла, як перевірити чи правильно ви відкриваєте рот
А чи замислювалися ви над тим, чи правильно ви відриваєте рота? За словами лікарів це є дуже важливим фактором, оскільки при неправильній роботі щелепи з часом ви можете опинитися на прийомі у гнатолога.
Про це повідомила ортодонтиня, гнатологиня Марина Федоренко.
Самодіагностика
"Отже продовжуємо займатися самодіагностикою. Спробуйте широко відкрити рот і зверніть увагу, ви відкриваєте рот за рахунок рухів нижньої щелепи або за рахунок того, що відкидаєте голову назад", — повідомила лікарка.
Якщо в роботі щелепи задіюються м'язи шиї, це негативно впливає на опорно-рухову систему та функціонування щелепи.
"В нормі звісно ми відкриваємо рот за рахунок рухів нижньої щелепи та жувальних м'язів, але якщо ви залучаєте до цього руху саме м'язи шиї, значить ви гнатологічний пацієнт", — зазначила Марина Федоренко.
Що таке гнатологія?
Гнатологія — область знань у стоматології, що вивчає морфофункціональні взаємозв'язки тканин та органів зубо-щелепної системи в нормі та патології. Гнатологічна концепція є основою будь-якого реконструктивного лікування функціональної оклюзії та захворювань скронево-нижньощелепного суглоба.
Раніше ми писали, що стоматологи розповіли про причини хрускоту та клацання в щелепі, оскільки хрускіт або клацання в щелепі можуть бути причиною досить серйозних проблем, які підлягають лікуванню.