До якого лікаря звертатися, якщо є проблеми з щелепою

Лікар стоматолог. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

А чи замислювалися ви над тим, чи правильно ви відриваєте рота? За словами лікарів це є дуже важливим фактором, оскільки при неправильній роботі щелепи з часом ви можете опинитися на прийомі у гнатолога.

Про це повідомила ортодонтиня, гнатологиня Марина Федоренко.

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Самодіагностика

"Отже продовжуємо займатися самодіагностикою. Спробуйте широко відкрити рот і зверніть увагу, ви відкриваєте рот за рахунок рухів нижньої щелепи або за рахунок того, що відкидаєте голову назад", — повідомила лікарка.

Лікар стоматолог. Фото: Freepik

Якщо в роботі щелепи задіюються м'язи шиї, це негативно впливає на опорно-рухову систему та функціонування щелепи.

Зображення щелепи. Фото: Freepik

"В нормі звісно ми відкриваємо рот за рахунок рухів нижньої щелепи та жувальних м'язів, але якщо ви залучаєте до цього руху саме м'язи шиї, значить ви гнатологічний пацієнт", — зазначила Марина Федоренко.

Лікар ортодонт. Фото: Freepik

Що таке гнатологія?

Гнатологія — область знань у стоматології, що вивчає морфофункціональні взаємозв'язки тканин та органів зубо-щелепної системи в нормі та патології. Гнатологічна концепція є основою будь-якого реконструктивного лікування функціональної оклюзії та захворювань скронево-нижньощелепного суглоба.

Раніше ми писали, що стоматологи розповіли про причини хрускоту та клацання в щелепі, оскільки хрускіт або клацання в щелепі можуть бути причиною досить серйозних проблем, які підлягають лікуванню.