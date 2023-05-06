Скільки разів на день потрібно чистити зуби

Догляд за ротовою порожниною. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Традиційне чищення зубів, безумовно, є важливою частиною захисту здоров'я зубів, але, на жаль, цього недостатньо. Звичайна зубна щітка може охопити лише 60 відсотків поверхні зуба, залишаючи між ними залишки їжі та зубний наліт, що може призвести до захворювання ясен.

Про це повідомив Mail Online.

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Чистити зуби двічі на день по дві хвилини. Це мантра, яку нам втовкмачують з раннього дитинства. Щоб не занедбати решту до 40% поверхні зубів, важливо щодня користуватися міжзубною щіткою для чищення важкодоступних ділянок.

7 причин, чому ви повинні доглядати за всією порожниною рота, а не лише за тими частинами, які ви можете бачити.

1. Це знижує ризик захворювань

Погана гігієна порожнини рота є найпоширенішою причиною пародонтиту — захворювання, яке може призвести до почервоніння, набряку та кровоточивості ясен під час чищення зубів.

Щоденна рутина догляду за ротовою порожниною. Фото: Pexels

Хоча це досить широко відомо, менше половини людей знають, що захворювання ясен може підвищити ризик розвитку цілого ряду інших хвороб, включаючи діабет, артрит, серцеві захворювання і навіть деменцію.

Тому вам слід розглядати догляд за зубами і яснами як невід'ємну частину здорового способу життя — так само, як фізичні вправи і здорове харчування.

"Хоча захворювання ясен є дуже поширеним явищем — вісім з десяти людей старше 35 років страждають від цього в тій чи іншій формі — хороша новина полягає в тому, що легкі випадки можна вилікувати за допомогою належної гігієни порожнини рота, в тому числі чищення міжзубних проміжків", — йдеться в повідомленні.

2. У вас буде гарна посмішка

Сліпуча посмішка не дарма є такою популярною — вона додає впевненості в собі, покращує настрій, а також зовнішній вигляд.

Людина посміхається. Фото: Pexels

Завдяки ретельному чищенню ваші зуби менше схильні до карієсу та зміни кольору.

Як користуватися міжзубною щіткою?

Виберіть правильний розмір

Обережно вставте щітку

Рухайте щіткою вперед-назад у кожному проміжку

За потреби змінюйте розмір і вигинайте шийку або дріт

Замініть щітку, коли нитки зношуються

Пам'ятайте, що сяюча посмішка починається зі здорових зубів

3. Існує міф, що міжзубними щітками може бути важко або навіть боляче користуватися, але це зовсім не так

Поговоріть зі своїм стоматологом-гігієністом, щоб він порекомендував правильний розмір для проміжків між зубами, або спробуйте міжзубну щітку.

4. Ви уникнете неприємного запаху з рота

У роті живуть бактерії, які розщеплюють білки із залишків їжі, слини та зубного нальоту, і в процесі цього виділяють гази з неприємним запахом. Це означає, що дотримання належної гігієни порожнини рота, щоб уникнути накопичення бактерій у всіх частинах рота, є важливим способом збереження свіжого запаху з рота.

Приємний подих. Фото: Pexels

Не забувайте чистити язик!

Ви можете зробити це за допомогою поверхні для чищення язика, яку часто можна знайти на зубній щітці з протилежного боку від щетинок.

5. Ви можете зберегти зуби

Хоча раніше втрата зубів вважалася неминучою частиною старіння, це зовсім не обов'язково. Підтримуючи зуби та ясна в чистоті та здоров'ї, ви можете уникнути серйозного карієсу та інфекцій ясен, які є двома найпоширенішими причинами втрати зубів.

Людина на прийомі в стоматолога. Фото: Pexels

Не забувайте також регулярно відвідувати стоматолога, щоб виявити будь-які проблеми якомога раніше.

6. Ви заощадите гроші в довгостроковій перспективі

Кожен, кому доводилося проходити серйозну процедуру у стоматолога, знає, що вона може бути дуже дорогою.

Лікар стоматолог. Фото: Pexels

На щастя, щодня доглядаючи за зубами та яснами, ви можете уникнути багатьох поширених проблем, які можуть призвести до значних витрат у майбутньому.

7. Допомагає під час вагітності

Через гормональні зміни багато вагітних жінок страждають від гінгівіту — легкої форми захворювання ясен, що викликає подразнення, почервоніння та набряк. Навіть невелика кількість зубного нальоту, що залишилася на зубах і навколо них під час вагітності, призведе до надмірної реакції ясен.

Вагітна жінка. Фото: Pexels

Вагітні жінки із захворюваннями ясен можуть уникнути погіршення свого стану, підтримуючи належний рівень здоров'я порожнини рота. Це також може позитивно вплинути на перебіг вагітності, особливо у жінок з високим ризиком народження дитини з малою вагою або передчасних пологів.

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