У яких випадках потрібно йти на консультацію до ортодонта

Людина в лікаря ортодонта. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Ортодонти — це окрема частина від лікарів стоматологів, які займаються проблемами прикусу. Лікар поділився цікавими історіями зі своїх робочих буднів.

Про це розповів лікар-ортодонт Андрій Тодорюк.

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Для початку лікар пояснив, що не всі люди звертають увагу на викривлення зубів, проте від цього напряму залежить якість пережовування їжі, що звісно позначається на загальному стані здоров'я.

Також лікар додав, що люди, які мають проблеми з прикусом перебувають в хронічному стані депресії.

Зазвичай, якщо в людини викривлений прикус, але при цьому він не дає ускладнень, таких як головний біль чи хрускіт біля вух, пацієнт може навіть не здогадуватися, що має проблеми. Так відбувається через те, що людина звикає до свого прикусу й їй досить комфортно пережовувати їжу.

Дратує, коли пацієнти намагаються виправити щелепу спочатку в косметолога

"Бісить, коли приходить пацієнтка в якої зроблені скули, губи, дуже багато ін'єкцій гіалуронової кислоти чи косметичні нитки, які підтримують структуру обличчя, і я запитую чи є медична освіта в косметолога в якого вона була. Бісить, що косметологи не відправили таку пацієнтку до ортодонта. Бо в таких випадках, наприклад, коли потрібно виправили прикус, а в пацієнтки вже "обколоте" підборіддя, то коли ми виправимо прикус, те підборіддя почне занадто стирчати вперед. І це проблема", — зауважив лікар.

Пацієнт робить ін'єкції. Фото: Pexels

Тобто важливо, спочатку виправляти прикус, а тільки потім йти до косметолога та робити інєкції краси, які впливають на об'єми обличчя.

Дратує, коли приходять родичі

"Приходить, наприклад, родина. В центрі цієї родини мама, якій теж потрібно вирівнювати зуби. Але вона перша не прийде, спочатку приведе дітей, та на дітях буде "тестувати" клініку. Або коли ми починаємо ставити брекети спочатку братику, а потім знімаємо, то мама може запитати, а чи не можна ці брекети зняти і тепер переставити її дочці. У вас же є стерилізація. Чомусь люди вважають, що брекети це багаторазова штука", — розповів ортодонт.

Лікар ортодонт демонструє щелепу. Фото: Pexels

Пацієнти часто кусаються

"Найцікавіше, що я знаходив в пацієнта у брекетах це медичні рукавички. Приходить пацієнтка та посміхається і бачу, що в брекетах шматочок рукавички. Питаю, що то таке? А пацієнтка посміхається. І потім я вже розумію, що інший лікар, я сподіваюся залишився тільки без рукавички, але з пальцями. В усіх ортодонтів пальці це просто такі "дерев'яні палички", яким все одно. Ти можеш навіть не помітити, що в тебе прикушений палець, який вже починає синіти", — додав лікар.

Інструменти ортодонта. Фото: Pexels

Дратує, коли пацієнти просять прозорі брекети

"Пацієнти просят прозорі брекети й часто показують фото з інтернету, на яких просто фотошоп. Дуги, які виконують основну функцію брекетів, я не знаю з якого матеріалу вони мають бути, щоб бути прозорими. Або люди хочуть брекети білого кольору, хоча вони будуть більш помітними, ніж металеві. Пацієнти, які приходять та просят прозорі брекети, це окремий вид знущання над ортодоном", — зауважив Андрій Тодорюк.

Раніше ми писали, що у бійця ЗСУ у щелепі застрягла куля.