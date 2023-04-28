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Ортодонт рассказал, что раздражает врачей

28 апреля 2023 18:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В каких случаях нужно идти на консультацию к ортодонту
Человек у доктора ортодонта. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Ортодонты — это отдельная часть от врачей стоматологов, которые занимаются проблемами прикуса. Врач поделился интересными историями из своих рабочих будней.

Об этом рассказал врач-ортодонт Андрей Тодорюк.

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Для начала врач объяснил, что не все люди обращают внимание на искривление зубов, однако от этого зависит качество пережевывания пищи, что, конечно, сказывается на общем состоянии здоровья.

Также врач добавил, что люди, имеющие проблемы с прикусом, находятся в хроническом состоянии депрессии.

Обычно, если у человека искривленный прикус, но при этом он не дает осложнений, таких как головная боль или хруст возле ушей, пациент может даже не догадываться, что имеет проблемы. Так происходит потому, что человек привыкает к своему прикусу и ему достаточно комфортно пережевывать пищу.

Раздражает, когда пациенты пытаются исправить челюсть сначала у косметолога

"Бесит, когда приходит пациентка у которой сделаны скулы, губы, очень много инъекций гиалуроновой кислоты или косметические нити, которые поддерживают структуру лица, и я спрашиваю, есть ли медицинское образование у косметолога у которого она была. Бесит, что косметологи не отправили такую пациентку к ортодонту. Ибо в таких случаях, например, когда нужно исправить прикус, а у пациентки уже "обколотый" подбородок, то когда мы исправим прикус, подбородок начнет слишком торчать вперед. И это проблема", — заметил врач.

Пациент делает инъекции. Фото: Pexels

То есть важно сначала исправлять прикус, а только потом идти к косметологу и делать инъекции красоты, которые влияют на объемы лица.

Раздражает, когда приходят родственники

"Приходит, например, семья. В центре этой семьи мама, которой тоже нужно выравнивать зубы. Но она первая не придет, сначала приведет детей и на детях будет тестировать клинику. Или когда мы начинаем ставить брекеты сначала братику, а потом снимаем, то мама может спросить, нельзя ли эти брекеты снять и теперь переставить ее дочери, у вас же есть стерилизация. Почему-то люди считают, что брекеты – это многоразовая штука", — рассказал ортодонт.

Врач ортодонт демонстрирует челюсть. Фото: Pexels

Пациенты часто кусаются

"Самое интересное, что я находил у пациента в брекетах это медицинские перчатки. Приходит пациентка и улыбается и вижу, что в брекетах кусочек перчатки. Спрашиваю, что это такое? А пациентка улыбается. И потом я уже понимаю, что другой врач, я надеюсь, остался только без перчатки, но с пальцами. У всех ортодонтов пальцы это просто такие "деревянные палочки", которым все равно. Ты можешь даже не заметить, что у тебя прикушенный палец, который уже начинает синеть", — добавил врач.

Инструменты ортодонта. Фото: Pexels

Раздражает, когда пациенты просят прозрачные брекеты

"Пациенты просят прозрачные брекеты и часто показывают фотографии из интернета, на которых просто фотошоп. Дуги, которые выполняют основную функцию брекетов, я не знаю из какого материала они должны быть прозрачными. Или люди хотят брекеты белого цвета, хотя они будут заметнее металлических. Пациенты, которые приходят и просят прозрачные брекеты, это отдельный вид издевательства над ортодонтом", — отметил Андрей Тодорюк.

Ранее мы писали, что у бойца ВСУ в челюсти застряла пуля.

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