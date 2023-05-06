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Семь причин, почему никогда нельзя забывать об уходе за полостью рта утром, днем и вечером

6 мая 2023 06:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Сколько раз в день нужно чистить зубы
Уход за полостью рта. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Традиционная чистка зубов, безусловно, является важной частью защиты здоровья зубов, но, к сожалению, этого недостаточно. Обычная зубная щетка может охватить только 60 процентов поверхности зуба, оставляя между ними остатки пищи и зубной налет, что может привести к заболеванию десен.

Об этом сообщил Mail Online.

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Чистить зубы дважды в день по две минуты. Это мантра, которую нам внушают с раннего детства. Чтобы не запустить оставшиеся до 40% поверхности зубов, важно ежедневно пользоваться межзубной щеткой для чистки труднодоступных участков.

7 причин, почему вы должны ухаживать за всей полостью рта, а не только за теми частями, которые вы можете видеть.

1. Это снижает риск заболеваний

Плохая гигиена полости рта является самой распространенной причиной пародонтита – заболевание, которое может привести к покраснению, отеку и кровоточивости десен при чистке зубов.

Ежедневная рутина ухода за полостью рта. Фото: Pexels

Хотя это достаточно широко известно, менее половины людей знают, что заболевание десен может повысить риск развития целого ряда других болезней, включая диабет, артрит, сердечные заболевания и даже деменцию.

Поэтому вам следует рассматривать уход за зубами и десной как неотъемлемую часть здорового образа жизни — так же, как физические упражнения и здоровое питание.

"Хотя заболевание десен является очень распространенным явлением - восемь из десяти человек старше 35 лет страдают от этого в той или иной форме - хорошая новость заключается в том, что легкие случаи можно вылечить с помощью должной гигиены полости рта, в том числе чистки межзубных промежутков" , — говорится в сообщении.

2. У вас будет красивая улыбка

Ослепительная улыбка не зря так популярна — она придает уверенности в себе, улучшает настроение, а также внешний вид.

Человек улыбается. Фото: Pexels

Благодаря тщательной чистке ваши зубы меньше подвержены кариесу и изменению цвета.

Как использовать межзубную щетку?

  • Выберите правильный размер
  • Осторожно вставьте щетку
  • Двигайте щеткой вперед-назад в каждом промежутке
  • При необходимости меняйте размер и выгибайте шейку или проволоку
  • Замените щетку, когда нити изнашиваются
  • Помните, что сияющая ухмылка начинается со здоровых зубов.

3. Существует миф, что межзубные щетки могут быть трудно или даже больно пользоваться, но это совсем не так

Поговорите со своим стоматологом-гигиенистом, чтобы он порекомендовал правильный размер для промежутков между зубами или попробуйте межзубную щетку.

4. Вы избежите неприятного запаха изо рта

Во рту обитают бактерии, расщепляющие белки из остатков пищи, слюны и зубного налета, и в процессе этого выделяют газы с неприятным запахом. Это означает, что соблюдение надлежащей гигиены полости рта во избежание накопления бактерий во всех частях рта является важным способом сохранения свежего запаха изо рта.

Приятное дыхание. Фото: Pexels

Не забывайте чистить язык!

Вы можете сделать это с помощью чистящей поверхности языка, которую часто можно найти на зубной щетке с противоположной стороны от щетинок.

5. Вы можете сохранить зубы

Хотя раньше потеря зубов считалась неизбежной частью старения, это совсем не обязательно. Поддерживая зубы и десны в чистоте и здоровье, можно избежать серьезного кариеса и инфекций десен, которые являются двумя наиболее распространенными причинами потери зубов.

Человек на приеме в стоматолога. Фото: Pexels

Не забывайте также регулярно посещать стоматолога, чтобы выявить какие-либо проблемы как можно раньше.

6. Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе

Каждый, кому приходилось проходить серьезную процедуру у стоматолога, знает, что она может оказаться очень дорогой.

Доктор стоматолог. Фото: Pexels

К счастью, ежедневно ухаживая за зубами и десной, вы можете избежать многих распространенных проблем, которые могут привести к значительным затратам в будущем.

7. Помогает во время беременности

Из-за гормональных изменений многие беременные женщины страдают от гингивита — легкой формы заболевания десен, вызывающего раздражение, покраснение и отек. Даже небольшое количество зубного налета, оставшееся на зубах и вокруг них во время беременности, приводит к чрезмерной реакции десен.

Беременная женщина. Фото: Pexels

Беременные женщины с заболеваниями десен могут избежать ухудшения своего состояния, поддерживая уровень здоровья полости рта. Это также может оказать положительное влияние на течение беременности, особенно у женщин с высоким риском рождения ребенка с малым весом или преждевременных родов.

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