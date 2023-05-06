Сколько раз в день нужно чистить зубы

Уход за полостью рта. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Традиционная чистка зубов, безусловно, является важной частью защиты здоровья зубов, но, к сожалению, этого недостаточно. Обычная зубная щетка может охватить только 60 процентов поверхности зуба, оставляя между ними остатки пищи и зубной налет, что может привести к заболеванию десен.

Об этом сообщил Mail Online.

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Чистить зубы дважды в день по две минуты. Это мантра, которую нам внушают с раннего детства. Чтобы не запустить оставшиеся до 40% поверхности зубов, важно ежедневно пользоваться межзубной щеткой для чистки труднодоступных участков.

7 причин, почему вы должны ухаживать за всей полостью рта, а не только за теми частями, которые вы можете видеть.

1. Это снижает риск заболеваний

Плохая гигиена полости рта является самой распространенной причиной пародонтита – заболевание, которое может привести к покраснению, отеку и кровоточивости десен при чистке зубов.

Ежедневная рутина ухода за полостью рта. Фото: Pexels

Хотя это достаточно широко известно, менее половины людей знают, что заболевание десен может повысить риск развития целого ряда других болезней, включая диабет, артрит, сердечные заболевания и даже деменцию.

Поэтому вам следует рассматривать уход за зубами и десной как неотъемлемую часть здорового образа жизни — так же, как физические упражнения и здоровое питание.

"Хотя заболевание десен является очень распространенным явлением - восемь из десяти человек старше 35 лет страдают от этого в той или иной форме - хорошая новость заключается в том, что легкие случаи можно вылечить с помощью должной гигиены полости рта, в том числе чистки межзубных промежутков" , — говорится в сообщении.

2. У вас будет красивая улыбка

Ослепительная улыбка не зря так популярна — она придает уверенности в себе, улучшает настроение, а также внешний вид.

Человек улыбается. Фото: Pexels

Благодаря тщательной чистке ваши зубы меньше подвержены кариесу и изменению цвета.

Как использовать межзубную щетку?

Выберите правильный размер

Осторожно вставьте щетку

Двигайте щеткой вперед-назад в каждом промежутке

При необходимости меняйте размер и выгибайте шейку или проволоку

Замените щетку, когда нити изнашиваются

Помните, что сияющая ухмылка начинается со здоровых зубов.

3. Существует миф, что межзубные щетки могут быть трудно или даже больно пользоваться, но это совсем не так

Поговорите со своим стоматологом-гигиенистом, чтобы он порекомендовал правильный размер для промежутков между зубами или попробуйте межзубную щетку.

4. Вы избежите неприятного запаха изо рта

Во рту обитают бактерии, расщепляющие белки из остатков пищи, слюны и зубного налета, и в процессе этого выделяют газы с неприятным запахом. Это означает, что соблюдение надлежащей гигиены полости рта во избежание накопления бактерий во всех частях рта является важным способом сохранения свежего запаха изо рта.

Приятное дыхание. Фото: Pexels

Не забывайте чистить язык!

Вы можете сделать это с помощью чистящей поверхности языка, которую часто можно найти на зубной щетке с противоположной стороны от щетинок.

5. Вы можете сохранить зубы

Хотя раньше потеря зубов считалась неизбежной частью старения, это совсем не обязательно. Поддерживая зубы и десны в чистоте и здоровье, можно избежать серьезного кариеса и инфекций десен, которые являются двумя наиболее распространенными причинами потери зубов.

Человек на приеме в стоматолога. Фото: Pexels

Не забывайте также регулярно посещать стоматолога, чтобы выявить какие-либо проблемы как можно раньше.

6. Вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе

Каждый, кому приходилось проходить серьезную процедуру у стоматолога, знает, что она может оказаться очень дорогой.

Доктор стоматолог. Фото: Pexels

К счастью, ежедневно ухаживая за зубами и десной, вы можете избежать многих распространенных проблем, которые могут привести к значительным затратам в будущем.

7. Помогает во время беременности

Из-за гормональных изменений многие беременные женщины страдают от гингивита — легкой формы заболевания десен, вызывающего раздражение, покраснение и отек. Даже небольшое количество зубного налета, оставшееся на зубах и вокруг них во время беременности, приводит к чрезмерной реакции десен.

Беременная женщина. Фото: Pexels

Беременные женщины с заболеваниями десен могут избежать ухудшения своего состояния, поддерживая уровень здоровья полости рта. Это также может оказать положительное влияние на течение беременности, особенно у женщин с высоким риском рождения ребенка с малым весом или преждевременных родов.

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