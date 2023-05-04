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Стоматологи розповіли про причини хрускоту та клацання в щелепі

4 травня 2023 18:12
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Через що хрустить та клацає щелепа?
Пацієнт на прийомі у стоматолога. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Є деякі симптоми, при яких потрібно звернутися до гнатолога. Хрускіт або клацання в щелепі можуть бути причиною досить серйозних проблем, які підлягають лікуванню. 

Про це повідомили лікарі Віденської школи.

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Дисфункція СНЩС (скронево-нижньощелепного суглоба)  може з’явитися в результаті:

  • неправильного прикусу;
  • скупченості зубів;
  • тиску "вісімки" (зуба мудрості);
  • вивиху скронево-нижньощелепного суглоба;
  • травми;
  • артрозу щелепного суглоба;
  • завищенням пломби або ортопедичних конструкцій.

Лікарі зауважують, що якщо ви помітили ці симптоми потрібно одразу звернутися до стоматолога або гнатолога. 

Лікар оглядає пацієнта. Фото: Freepik

При яких симптомах потрібно звернутися до лікаря:

  • клацання, хрускіт в щелепі;
  • біль у вусі при відкриванні рота;
  • біль у щелепі під час жування;
  • погано закривається і/або відкривається рот;
  • при відкриванні рота щелепа "з’їжджає" в сторону;
  • головні болі;
  • порушення сну.
Пацієнт на прийомі в стоматолога.  Фото: Freepik

Лікування дисфункцій СНЩС може бути терміновим (при гострому стані) та плановим.

При гострому стані:

  • оклюзійна терапія (суглобова шина, тимчасові накладки та жувальні зуби).

При плановому лікуванні:

  • видалення зубів мудрості;
  • виправлення прикусу;
  • відновлення відсутніх зубів;
  • відновлення форми та висоти зубів.

"Не нехтуйте першими симптомами – як тільки ви відчули дискомфорт в суглобах щелеп, запишіться на консультацію. Рання діагностика допоможе прискорити лікування і уникнути в подальшому серйозних проблем", — резюмировали лікарі. 

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