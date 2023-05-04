Через що хрустить та клацає щелепа?

Стоматологи розповіли про причини хрускоту та клацання в щелепі
Є деякі симптоми, при яких потрібно звернутися до гнатолога. Хрускіт або клацання в щелепі можуть бути причиною досить серйозних проблем, які підлягають лікуванню.
Про це повідомили лікарі Віденської школи.
Дисфункція СНЩС (скронево-нижньощелепного суглоба) може з’явитися в результаті:
- неправильного прикусу;
- скупченості зубів;
- тиску "вісімки" (зуба мудрості);
- вивиху скронево-нижньощелепного суглоба;
- травми;
- артрозу щелепного суглоба;
- завищенням пломби або ортопедичних конструкцій.
Лікарі зауважують, що якщо ви помітили ці симптоми потрібно одразу звернутися до стоматолога або гнатолога.
При яких симптомах потрібно звернутися до лікаря:
- клацання, хрускіт в щелепі;
- біль у вусі при відкриванні рота;
- біль у щелепі під час жування;
- погано закривається і/або відкривається рот;
- при відкриванні рота щелепа "з’їжджає" в сторону;
- головні болі;
- порушення сну.
Лікування дисфункцій СНЩС може бути терміновим (при гострому стані) та плановим.
При гострому стані:
- оклюзійна терапія (суглобова шина, тимчасові накладки та жувальні зуби).
При плановому лікуванні:
- видалення зубів мудрості;
- виправлення прикусу;
- відновлення відсутніх зубів;
- відновлення форми та висоти зубів.
"Не нехтуйте першими симптомами – як тільки ви відчули дискомфорт в суглобах щелеп, запишіться на консультацію. Рання діагностика допоможе прискорити лікування і уникнути в подальшому серйозних проблем", — резюмировали лікарі.
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