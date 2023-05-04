Через що хрустить та клацає щелепа?

Пацієнт на прийомі у стоматолога. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Є деякі симптоми, при яких потрібно звернутися до гнатолога. Хрускіт або клацання в щелепі можуть бути причиною досить серйозних проблем, які підлягають лікуванню.

Про це повідомили лікарі Віденської школи.

Читайте також:

Дисфункція СНЩС (скронево-нижньощелепного суглоба) може з’явитися в результаті:

неправильного прикусу;

скупченості зубів;

тиску "вісімки" (зуба мудрості);

вивиху скронево-нижньощелепного суглоба;

травми;

артрозу щелепного суглоба;

завищенням пломби або ортопедичних конструкцій.

Лікарі зауважують, що якщо ви помітили ці симптоми потрібно одразу звернутися до стоматолога або гнатолога.

Лікар оглядає пацієнта. Фото: Freepik

При яких симптомах потрібно звернутися до лікаря:

клацання, хрускіт в щелепі;

біль у вусі при відкриванні рота;

біль у щелепі під час жування;

погано закривається і/або відкривається рот;

при відкриванні рота щелепа "з’їжджає" в сторону;

головні болі;

порушення сну.

Пацієнт на прийомі в стоматолога. Фото: Freepik

Лікування дисфункцій СНЩС може бути терміновим (при гострому стані) та плановим.

При гострому стані:

оклюзійна терапія (суглобова шина, тимчасові накладки та жувальні зуби).

При плановому лікуванні:

видалення зубів мудрості;

виправлення прикусу;

відновлення відсутніх зубів;

відновлення форми та висоти зубів.

"Не нехтуйте першими симптомами – як тільки ви відчули дискомфорт в суглобах щелеп, запишіться на консультацію. Рання діагностика допоможе прискорити лікування і уникнути в подальшому серйозних проблем", — резюмировали лікарі.

Раніше ми писали, що ортодонт розповів, що дратує лікарів.