Почему хрустит и щелкает челюсть?

Стоматологи рассказали о причинах хруста и щелчков в челюсти
Есть некоторые симптомы, при которых нужно обратиться к гнатологу. Хруст или щелчок в челюсти могут быть причиной достаточно серьезных проблем, подлежащих лечению.
Об этом сообщили врачи Венской школы.
Дисфункция СНЩС (височно-нижнечелюстного сустава) может появиться в результате:
- неправильного прикуса;
- скученности зубов;
- давления "восьмерки" (зуба мудрости);
- вывиха височно-нижнечелюстного сустава;
- травмы;
- артроза челюстного сустава;
- завышением пломбы или ортопедических конструкций.
Врачи отмечают, что если вы заметили эти симптомы, нужно сразу обратиться к стоматологу или гнатологу.
При каких симптомах нужно обратиться к врачу:
- щелчок, хруст в челюсти;
- боли в ухе при открывании рта;
- боли в челюсти во время жевания;
- плохо закрывается и/или открывается рот;
- при открывании рта челюсть "съезжает" в сторону;
- головные боли;
- нарушение сна.
Лечение дисфункций ВНПС может быть срочным (при остром состоянии) и плановым.
При остром состоянии:
- окклюзионная терапия (суставная шина, временные накладки и жевательные зубы).
При плановом лечении:
- удаление зубов мудрости;
- исправление прикуса;
- восстановление недостающих зубов;
- восстановление формы и высоты зубов.
"Не пренебрегайте первыми симптомами – как только вы ощутили дискомфорт в суставах челюстей, запишитесь на консультацию. Ранняя диагностика поможет ускорить лечение и избежать дальнейших серьезных проблем", — резюмировали врачи.
Раньше мы писали, что ортодонт рассказал, что раздражает врачей.