Почему хрустит и щелкает челюсть?

Пациент на приеме у стоматолога. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Есть некоторые симптомы, при которых нужно обратиться к гнатологу. Хруст или щелчок в челюсти могут быть причиной достаточно серьезных проблем, подлежащих лечению.

Об этом сообщили врачи Венской школы.

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Дисфункция СНЩС (височно-нижнечелюстного сустава) может появиться в результате:

неправильного прикуса;

скученности зубов;

давления "восьмерки" (зуба мудрости);

вывиха височно-нижнечелюстного сустава;

травмы;

артроза челюстного сустава;

завышением пломбы или ортопедических конструкций.

Врачи отмечают, что если вы заметили эти симптомы, нужно сразу обратиться к стоматологу или гнатологу.

Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

При каких симптомах нужно обратиться к врачу:

щелчок, хруст в челюсти;

боли в ухе при открывании рта;

боли в челюсти во время жевания;

плохо закрывается и/или открывается рот;

при открывании рта челюсть "съезжает" в сторону;

головные боли;

нарушение сна.

Пациент на приеме у стоматолога. Фото: Freepik

Лечение дисфункций ВНПС может быть срочным (при остром состоянии) и плановым.

При остром состоянии:

окклюзионная терапия (суставная шина, временные накладки и жевательные зубы).

При плановом лечении:

удаление зубов мудрости;

исправление прикуса;

восстановление недостающих зубов;

восстановление формы и высоты зубов.

"Не пренебрегайте первыми симптомами – как только вы ощутили дискомфорт в суставах челюстей, запишитесь на консультацию. Ранняя диагностика поможет ускорить лечение и избежать дальнейших серьезных проблем", — резюмировали врачи.

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