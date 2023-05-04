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Стоматологи рассказали о причинах хруста и щелчков в челюсти

4 мая 2023 18:12
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Почему хрустит и щелкает челюсть?
Пациент на приеме у стоматолога. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Есть некоторые симптомы, при которых нужно обратиться к гнатологу. Хруст или щелчок в челюсти могут быть причиной достаточно серьезных проблем, подлежащих лечению.

Об этом сообщили врачи Венской школы.

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Дисфункция СНЩС (височно-нижнечелюстного сустава) может появиться в результате:

  • неправильного прикуса;
  • скученности зубов;
  • давления "восьмерки" (зуба мудрости);
  • вывиха височно-нижнечелюстного сустава;
  • травмы;
  • артроза челюстного сустава;
  • завышением пломбы или ортопедических конструкций.

Врачи отмечают, что если вы заметили эти симптомы, нужно сразу обратиться к стоматологу или гнатологу.

Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

При каких симптомах нужно обратиться к врачу:

  • щелчок, хруст в челюсти;
  • боли в ухе при открывании рта;
  • боли в челюсти во время жевания;
  • плохо закрывается и/или открывается рот;
  • при открывании рта челюсть "съезжает" в сторону;
  • головные боли;
  • нарушение сна.
Пациент на приеме у стоматолога. Фото: Freepik

Лечение дисфункций ВНПС может быть срочным (при остром состоянии) и плановым.

При остром состоянии:

  • окклюзионная терапия (суставная шина, временные накладки и жевательные зубы).

При плановом лечении:

  • удаление зубов мудрости;
  • исправление прикуса;
  • восстановление недостающих зубов;
  • восстановление формы и высоты зубов.

"Не пренебрегайте первыми симптомами – как только вы ощутили дискомфорт в суставах челюстей, запишитесь на консультацию. Ранняя диагностика поможет ускорить лечение и избежать дальнейших серьезных проблем", — резюмировали врачи.

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