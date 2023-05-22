Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Ортодонт рассказала, как проверить, правильно ли вы открываете рот arrow

Ортодонт рассказала, как проверить, правильно ли вы открываете рот

22 мая 2023 16:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
К какому врачу обращаться, если есть проблемы с челюстью
Доктор стоматолог. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

А задумывались ли вы над тем, правильно ли вы отрываете рот? По словам врачей это очень важный фактор, поскольку при неправильной работе челюсти со временем вы можете оказаться на приеме у гнатолога.

Об этом сообщила ортодонт, гнатолог Марина Федоренко.

Читайте также:

Самодиагностика

"Итак, продолжаем заниматься самодиагностикой. Попробуйте широко открыть рот и обратите внимание, вы открываете рот за счет движений нижней челюсти или за счет того, что откидываете голову назад", — сообщила врач.

Доктор стоматолог. Фото: Freepik

Если в работе челюсти задействуются мышцы шеи, это оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему и функционирование челюсти.

Изображение челюсти. Фото: Freepik

"В норме, конечно, мы открываем рот за счет движений нижней челюсти и жевательных мышц, но если вы привлекаете к этому движению именно мышцы шеи, значит вы гнатологический пациент", — отметила Марина Федоренко.

Доктор ортодонт. Фото: Freepik

Что такое гнатология?

Гнатология – область знаний в стоматологии, изучающая морфофункциональные взаимосвязи тканей и органов зубочелюстной системы в норме и патологии. Гнатологическая концепция является основой любого реконструктивного лечения функциональной окклюзии и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

Ранее мы писали, что стоматологи рассказали о причинах хруста и щелчков в челюсти, поскольку хруст или щелчок в челюсти могут быть причиной достаточно серьезных проблем, подлежащих лечению.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас