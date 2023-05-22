К какому врачу обращаться, если есть проблемы с челюстью

Доктор стоматолог. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

А задумывались ли вы над тем, правильно ли вы отрываете рот? По словам врачей это очень важный фактор, поскольку при неправильной работе челюсти со временем вы можете оказаться на приеме у гнатолога.

Об этом сообщила ортодонт, гнатолог Марина Федоренко.

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Самодиагностика

"Итак, продолжаем заниматься самодиагностикой. Попробуйте широко открыть рот и обратите внимание, вы открываете рот за счет движений нижней челюсти или за счет того, что откидываете голову назад", — сообщила врач.

Доктор стоматолог. Фото: Freepik

Если в работе челюсти задействуются мышцы шеи, это оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему и функционирование челюсти.

Изображение челюсти. Фото: Freepik

"В норме, конечно, мы открываем рот за счет движений нижней челюсти и жевательных мышц, но если вы привлекаете к этому движению именно мышцы шеи, значит вы гнатологический пациент", — отметила Марина Федоренко.

Доктор ортодонт. Фото: Freepik

Что такое гнатология?

Гнатология – область знаний в стоматологии, изучающая морфофункциональные взаимосвязи тканей и органов зубочелюстной системы в норме и патологии. Гнатологическая концепция является основой любого реконструктивного лечения функциональной окклюзии и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

Ранее мы писали, что стоматологи рассказали о причинах хруста и щелчков в челюсти, поскольку хруст или щелчок в челюсти могут быть причиной достаточно серьезных проблем, подлежащих лечению.