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Неправильное положение нижней челюсти провоцирует головную боль и тошноту

25 мая 2023 16:56
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Из-за чего возникает головная боль с тошнотой
Человек на приеме у врача. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Если у человека возникает головная боль с тошнотой, которая облегчается при рвоте, это означает, что причина этого симптома может скрываться в проблеме с неправильным положением челюсти.

Об этом сообщила ортодонт, гнатолог Марина Федоренко.

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"Когда пациент испытывает тошноту при головной боли, невропатологи говорят, что это исключительно неврологическая патология, а я хочу сказать, что не всегда. Потому что само положение нижней челюсти является верхним поясом равновесия. Если есть дефицит постуральный, то есть нарушение вестибулярной системы, тогда пациент имеет тошноту, потому что будто происходит отек мозга", — отметила врач.

Врач делает рентген. Фото: Pexels

Тем не менее, ортодонтиня отмечает, что если после тошноты пациент испытывает облегчение головной боли, тогда следует обратиться не только к неврологу, но и к гнатологу.

"Это означает, что есть вопросы относительно крайней сакральной системы. Иногда это нарушение оттока спинномозговой жидкости. Очень часто перекосы нижней челюсти являются проявлением дефицита относительно вестибулярного аппарата", — сказала Марина Федоренко.

Ощущение головной боли. Фото: Freepik

Поэтому не медлите обращаться к гнатологам, чтобы диагностировать и проверить будет ли облегчение относительно головной боли и других проблем за счет положения нижней челюсти и иногда даже подъязычной кости.

Раньше мы писали, что ортодонт рассказала, как проверить правильно ли вы открываете рот.

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