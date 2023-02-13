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Точність 94%: науковці представили новий тест для визначення раку простати

13 лютого 2023 17:23
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Науковці представили новий тест для визначення раку простати: подробиці
Рак передміхурової залози є найпоширенішим раком у чоловіків
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Дослідники з Університету Східної Англії допомогли розробити новий аналіз крові для виявлення раку простати з більшою точністю, ніж сучасні методи. Нове дослідження показує, що аналіз крові EpiSwitch (PSE) має точність на 94 відсотки, перевершуючи поточний аналіз крові на простатоспецифічний антиген (PSA).

Про це повідомляє Sciencedaily

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Що відомо про новий тест

Тест був розроблений Oxford Biodynamics у співпраці з UEA, Imperial College London та Imperial College NHS Trust. Дослідницька група зазначає, що новий тест демонструє значний потенціал як точна та швидка діагностика раку.

Професор Дмитро Пшежецький з Норвічської медичної школи UEA нагадав, що рак передміхурової залози є найпоширенішим раком у чоловіків. 

"На даний момент не існує єдиного тесту на рак передміхурової залози, але аналізи крові на ПСА є одними з найбільш використовуваних, поряд з фізичним обстеженням, МРТ і біопсією. Однак аналіз крові на ПСА не використовується зазвичай для виявлення раку передміхурової залози, оскільки результати можуть бути ненадійними. 

Лише близько чверті людей, яким зробили біопсію простати через підвищений рівень ПСА, виявляють рак простати. Тому виникла спроба створити новий аналіз крові з більшою точністю", — пояснив науковець.

Як відбувалося клінічне дослідження

Команда UEA оцінила новий тест PSE, який поєднує традиційний тест на PSA з епігенетичним тестом EpiSwitch, у пілотному дослідженні за участю 147 пацієнтів.

Вони порівняли його результати з результатами стандартного тесту PSA і виявили, що PSE значно підвищує загальну точність виявлення для чоловіків із групи ризику.

"Під час тестування в контексті скринінгу групи ризику PSE-тест дає швидку та мінімально інвазивну діагностику раку передміхурової залози з вражаючою ефективністю. Це свідчить про реальну користь як для діагностики, так і для скринінгу", — сказав професор Пшежецький. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги. 

Також раніше дослідники назвали неочевидні симптоми раку підшлункової залози. Багато хто називає цей тип раку "тихою хворобою", тому що його симптоми важко виявити.

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