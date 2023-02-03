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Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти: перелік послуг

3 лютого 2023 13:17
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Безоплатне лікування для онкопацієнтів у 2023 році: перелік послуг
Програма медгарантій покриває всі види медичної допомоги для онкопацієнтів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Від діагностики до лікування та  реабілітації й паліативної допомоги. 

Про це йдеться у пресрелізі Національної служби здоров'я України.

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У відомстві зазначають, що сімейний лікар – перший, хто вчасно допоможе виявити онкозахворювання. Лікар первинки може виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження. Торік лікарі первинної медичної допомоги виявити злоякісні новоутворення у більш ніж 219 тисяч українців.

Електронне направлення – обов’язкова умова отримання спеціалізованої медичної допомоги при онкозахворюванні. Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішні переселенці можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни.

В НСЗУ також розповіли, які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом. 

Діагностика

Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології. Це мамографія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія та гастроскопія. Проходити ці обстеження регулярно рекомендують пацієнтам після 40 (мамографія, колоноскопія) та 50 років (всі інші).

Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження. Інструментальні дослідження включають МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням. А також - УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження сцинтиграфію та ін.

Зробити  аналізи або обстеженні можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях. Адреси закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ

Хіміотерапія та радіологічне лікування

Пацієнт з підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо). А також ліки, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.

При радіологічному лікування – променеву терапію,  забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії та витратними матеріалами, супровідну медикаментозну терапію. Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії з цим обладанням також включено в безоплатну допомогу.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно також безоплатне і покривається пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження.

Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань

Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику,  лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ). А також лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійна підтримка, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.

Ліки

Пацієнти з онкологією забезпечуються ліками за кількома напрямами.

Це дороговартісні ліки, які централізовано закуповує держава — перелік ліків. Перелік наявних ліків медзаклади мають публікувати на своїх сайтах та інформаційних стендах в приміщенні лікарні. За розподіл ліків у регіонах відповідають обласні департаменти охорони здоров’я.  Також перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки

Також пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками з Національного переліку. Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку можна на сайті або у мобільному додатку "Ліки Контроль". Інформацію про наявність цих ліків  медзаклади також мають періодично оновлювати на своїх сайтах та на стендах у приміщенні лікарні.

Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.

Також лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри воєнний стан у країні, лікарі "Охматдиту" продовжують проводити складні операції з порятунку пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Якщо раніше операції із пересадки кісткового мозку проводились за кордоном, то зараз це стало можливим і в Україні.

 Читайте також: "Війна знесилює людей": заступник директора Національного інституту раку про боротьбу з онкохворобами

 

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