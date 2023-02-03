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Какое бесплатное лечение могут получить онкопациенты: перечень услуг

3 февраля 2023 13:17
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Бесплатное лечение для онкопациентов в 2023 году: перечень услуг
Программа медгарантий покрывает все виды медицинской помощи для онкопациентов
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Программа медицинских гарантий покрывает все виды медицинской помощи для пациентов с онкологией. От диагностики до лечения и реабилитации и паллиативной помощи.

Об этом говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья Украины.

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В ведомстве отмечают, что семейный врач – первый, кто вовремя поможет выявить онкозаболевание. Врач первички может выписать направление на необходимые анализы и инструментальные исследования. В прошлом году врачи первичной медицинской помощи выявили злокачественные новообразования у более 219 тысяч украинцев.

Электронное направление – обязательное условие получения специализированной медицинской помощи при онкозаболевании. Пациент может выбирать заведение, где получать услуги, независимо от регистрации или фактического пребывания. Внутренние переселенцы могут рассчитывать на безвозмездную медицинскую помощь в любом уголке страны.

В НСЗУ также рассказали, какие медицинские услуги может получить человек с подозрением онкозаболеванием и установленным диагнозом.

Диагностика

Безвозмездными по направлению являются шесть исследований раннего выявления онкологии. Это маммография, цистоскопия, гистероскопия, бронхоскопия, колоноскопия и гастроскопия. Проходить эти обследования регулярно рекомендуют пациентам после 40 лет (маммография, колоноскопия) и 50 лет (все остальные).

Пациент с подозрением на онкологию имеет право на безвозмездную диагностику в амбулаторных и стационарных условиях. Это лабораторные анализы (анализ крови, спинномозговой жидкости) и инструментальные исследования. Инструментальные исследования включают МРТ и КТ, в частности, с внутривенным контрастированием. А также — УЗИ, рентген-исследования, эндоскопические исследования сцинтиграфии и т.д.

Сделать анализы или обследования можно в специализированных онкоучреждениях или в многопрофильных клинических больницах. Адреса заведений можно узнать по номеру контакт центра НСЗУ 16-77. Или с помощью дашборда на сайте НСЗУ.

Химиотерапия и радиологическое лечение

Пациент с подтвержденным онкологическим диагнозом имеет право на бесплатное лечение в амбулаторных или стационарных условиях. Лечение включает в себя лабораторные и инструментальные исследования (например, МРТ и КТ и т.п.). А также лекарства, интенсивную терапию, кислородную поддержку, обезболивание.

При радиологическом лечении – лучевая терапия, обеспечение медицинскими изделиями для проведения радиотерапии и расходными материалами, сопроводительная медикаментозная терапия. Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, проведение лучевой терапии с этим оборудованием также включено в безвозмездную помощь.

Если пациенту необходимо хирургическое вмешательство – оно также бесплатно и покрывается пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях". В безвозмездную помощь включена анестезия, все расходные материалы и обследования.

Лечение гематологических и онкогематологических заболеваний

Пациенты с этими заболеваниями имеют право на безвозмездную диагностику, лечение и сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях. Лечение включает в себя лабораторные и инструментальные исследования (например, МРТ и КТ). А также лечение методом эфферентной терапии или с применением афереза клеток крови, трансфузионная поддержка, интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание.

Лекарство

Пациенты с онкологией обеспечиваются лекарством по нескольким направлениям.

Это дорогостоящее лекарство, которое централизованно закупает государство — перечень лекарств. Список имеющихся лекарств медучреждения должны публиковать на своих сайтах и информационных стендах в помещении больницы. За распределение лекарств в регионах отвечают областные департаменты здравоохранения. Также проверить их наличие в заведении можно с помощью сервиса Е-лекарства.

Также пациенты в стационаре обеспечиваются бесплатным лекарством из Национального перечня. Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень можно на сайте или в мобильном приложении "Лекарства Контроль". Информацию о наличии этого лекарства медучреждения также должны периодически обновлять на своих сайтах и на стендах в помещении больницы.

Сопровождение, реабилитация и паллиативная помощь

Когда пациент с онкологией достигает ремиссии, его сопровождение также безвозмездно по Программе медицинских гарантий.

Также врач может направить пациента на реабилитацию в амбулаторных или стационарных условиях.

Если пациент нуждается в паллиативной помощи, он может получить ее по пакету стационарной или мобильной паллиативной помощи по направлению врача.

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на военное положение в стране, врачи "Охматдета" продолжают проводить сложные операции по спасению пациентов с онкологическими заболеваниями. Если раньше операции по пересадке костного мозга проводились за границей, то сейчас это стало возможным и в Украине.

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