Рак підшлункової залози — лікарі назвали ознаку хвороби

Існує понад 100 різних типів раку, і сьогодні багато з них успішно піддаються лікуванню, однак рак підшлункової залози лікувати найважче

Панкреатичний рак виявляється в органі живота, який називається підшлунковою залозою. Багато хто називає цей тип раку "тихою хворобою", тому що його симптоми важко виявити.

Про це пише видання Eat This, Not That.

Рак підшлункової залози

Існує понад 100 різних типів раку, і сьогодні багато з них успішно піддаються лікуванню завдяки прогресу медицини та технологій. Однак рак підшлункової залози набагато складніше лікувати. Є люди, які перемагають хворобу, але рак підшлункової залози важко діагностувати.

"Рак підшлункової залози важко виявити на ранній стадії. Підшлункова залоза знаходиться глибоко всередині тіла, тому медичні працівники не можуть побачити або відчути ранні пухлини під час звичайних медичних оглядів. Люди зазвичай не мають симптомів", — стверджує американське товариство онкологічних захворювань.

Що потрібно знати про рак підшлункової залози

Доктор Томі Мітчелл, сертифікований сімейний лікар із цілісними оздоровчими стратегіями, що: "Рак підшлункової залози — це тип раку, який часто неправильно розуміють і мало обговорюють, із найвищим рівнем смертності серед усіх первинних видів раку. Ця смертельна хвороба разом із пов’язаними з нею фактори ризику та ускладнення лікування становлять серйозну проблему для тих, хто ним постраждав, тому так важливо знати про типи раку підшлункової залози, як його діагностувати та які методи лікування доступні. Знання причин, раннє попередження ознаки, і потенційні зміни способу життя, які можна зробити, щоб мінімізувати ризики, також важливі".

Зв'язок між раком підшлункової залози та депресією

За словами доктора Мітчелла, "дослідження вже давно пов’язують рак підшлункової залози та депресію, і дослідження показують, що люди з діагнозом раку підшлункової залози більш схильні до почуттів депресії, ніж ті, хто не має такого діагнозу. Такі почуття можуть варіюватися від загального почуття смутку до важкої клінічної депресії. Поки що невідомо, чому рак підшлункової залози та депресія пов’язані разом.

Проте, дослідники вважають, що це може бути пов’язано з раптовістю діагнозу або тяжкістю деяких методів лікування раку підшлункової залози, які можуть завдати пацієнту значного фізичного болю або труднощів з отриманням належного харчування. Щоб захистити свій психічний добробут, люди, які зіткнулися з діагнозом раку підшлункової залози, повинні звернутися за допомогою до своїх лікарів, обговоривши будь-які ознаки депресії, які вони відчувають, а також звернутися за необхідною емоційною підтримкою поза кабінетом лікаря".

Куріння та неправильне харчування підвищують ризик раку підшлункової залози

Американське ракове товариство стверджує: "Куріння є одним із найважливіших факторів ризику раку підшлункової залози. Ризик захворіти приблизно вдвічі вищий серед людей, які палять, порівняно з тими, хто ніколи не курив. Вважається, що близько 25% раку підшлункової залози спричинено курінням сигарет. Куріння і використання бездимних тютюнових виробів також підвищують ризик. Однак ризик раку підшлункової залози починає падати, коли людина кидає палити".

Підтримка здорової ваги також важлива для зниження ризику раку підшлункової залози. ASC каже, що надмірна вага (ожиріння) є фактором ризику раку підшлункової залози. Люди з ожирінням мають приблизно на 20% більшу ймовірність розвитку раку підшлункової залози. Набір ваги у дорослому віці може також підвищує ризик. Носіння зайвої ваги навколо лінії талії може бути фактором ризику навіть для людей, які не мають надмірної ваги.

Як діагностується рак підшлункової залози

"Діагностика раку підшлункової залози, як правило, передбачає комбінацію тестів зображення, аналізів крові та біопсії. Найпоширеніші тести зображення, які використовуються для діагностики раку підшлункової залози, включають комп’ютерну томографію (КТ) і магнітно-резонансну томографію (МРТ). Ці тести можуть надати детальні зображення підшлункової залози та допомогти визначити аномалії, які можуть бути раковими. Аналізи крові, такі як тест CA 19-9, також можна використовувати для діагностики раку підшлункової залози. Цей тест вимірює рівні білка, який називається вуглеводний антиген 19-9 в крові", — каже доктор Мітчелл.

Високий рівень цього білка може бути ознакою раку підшлункової залози. Біопсія, яка передбачає видалення зразка тканини з підшлункової залози та дослідження його під мікроскопом, є найточнішим способом діагностики раку підшлункової залози. Біопсія може бути виконана декількома способами, в тому числі за допомогою голкової біопсії або під час операції. Важливо відзначити, що рак підшлункової залози може бути важко діагностувати на ранніх стадіях, оскільки він часто не викликає помітних симптомів. Якщо ви відчуваєте будь-які тривожні симптоми або маєте підвищений ризик розвитку раку підшлункової залози, важливо поговорити з медичним працівником про свої занепокоєння.

Ознаки раку підшлункової залози

Також доктор Мітчелл стверджує, що рак підшлункової залози — це серйозне захворювання, і раннє розпізнавання ознак може допомогти переконатися, що будь-яке потенційне лікування буде ефективним.

Ранні ознаки раку підшлункової залози можуть включати:

біль у животі,

біль у спині, який посилюється з часом,

ненавмисну ​​втрату ваги,

жовтяниця (пожовтіння шкіри або очей),

втрата апетиту,

проблеми з травленням, такі як діарея або стеаторея (жирний стілець),

слабкість або втома,

тромби,

нудота та блювота.

"Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів понад два тижні, вам слід звернутися до лікаря, щоб з’ясувати причину. Хоча в деяких випадках діагнозом може бути рак підшлункової залози, важливо пам’ятати, що більшість цих симптомів також пов’язані з іншими захворюваннями та станами. Точний діагноз ставиться після відвідування лікаря та отримання професійної медичної допомоги", — наголошує Мітчелл.

