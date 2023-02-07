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У МОЗ розповіли про нові підтипи штаму "Омікрон": скільки їх циркулює в Україні

7 лютого 2023 15:32
оновлено: 15:32
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Скільки нових підтипів штаму Омікрон циркулює в Україні — у МОЗ розповіли
Скільки нових підтипів штаму Омікрон циркулює в Україні
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон". Однак ситуація із захворюваністю стабільна.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю на ютуб-каналі UNICEF Ukraine, повідомляє "Укрінформ".

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Нові підтипи "Омікрон" в Україні

"Зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму Омікрон. Це абсолютно характерна картина, як і для будь-якої країни Європи", — сказав він.

Кузін додав, що люди звертаються до лікаря з симптомами Covid-19 переважно лише у разі крайньої потреби. Госпіталізація на рівні 2,5 тис. випадків впродовж минулого тижня і загалом зайняті 5-7% від загальної кількості ліжок, які були виділені для боротьби Covid-19. Кузін зауважив, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні наразі стабільна, проте очікується зростання наприкінці лютого.

Він також нагадав, що в Україні два тижні тому зафіксували перший випадок зараження новим видом ковіду — підваріантом домінуючого нині штаму "Омікрон", який отримав назву "Кракен" або XBB.1.5, який циркулює у США та Європі і має здатність швидко поширюватися, але є не важчим у перебігу захворюваності порівняно з іншими підтипами.

Кузін також запевнив, що вакцин про "ковіду" в Україні достатньо як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях.

Що відомо про коронавірус штаму "Кракен"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше. 

З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року в 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом Omicron XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у США (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявляв, що станом на середину січня в Україні не було помічено та ідентифіковано нових штамів коронавірусної інфекції. В українських лікарнях із Covid-19 перебувало близько 3,5 тисяч осіб.

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