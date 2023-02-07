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В Минздраве рассказали о новых подтипах штамма "Омикрон": сколько их циркулирует в Украине

7 февраля 2023 15:32
оновлено: 15:32
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Сколько новых подтипов штамма Омикрон циркулирует в Украине — в Минздраве рассказали
Сколько новых подтипов штамма Омикрон циркулирует в Украине
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В Украине циркулирует 12 подтипов штамма Covid-19 "Омикрон". Однако ситуация с заболеваемостью стабильна.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью на ютуб-канале UNICEF Ukraine, сообщает "Укринформ".

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"В настоящее время в Украине циркулирует 12 подтипов штамма Омикрон. Это абсолютно характерная картина, как и для любой страны Европы", — сказал он.

Кузин добавил, что люди обращаются к врачу с симптомами Covid-19 преимущественно только в случае крайней необходимости. Госпитализация на уровне 2,5 тыс. случаев в течение прошлой недели и в целом заняты 5-7% от общего количества коек, выделенных для борьбы Covid-19. Кузин отметил, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Украине пока стабильная, однако ожидается рост в конце февраля.

Он также напомнил, что в Украине две недели назад зафиксировали первый случай заражения новым видом наковы — подвариантом доминирующего ныне штамма "Омикрон", который получил название "Кракен" или XBB.1.5, циркулирующий в США и Европе и способный быстро распространяться, но не тяжелее в течении заболеваемости по сравнению с другими подтипами.

Кузин также заверил, что вакцин о "коведе" в Украине достаточно как на общенациональном, так и региональном уровнях.

Что известно о коронавирусе штамма "Кракен"

По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также довольно быстро замещает стандартный вариант Omicron, который циркулировал ранее.

С 22 октября 2022 года по 11 января 2023 года в 38 странах было зарегистрировано 5288 случаев, вызванных субвариантом Omicron XBB.1.5. Большинство из этих случаев регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что по состоянию на середину января в Украине не были замечены и идентифицированы новые штаммы коронавирусной инфекции. В украинских больницах из Covid-19 находилось около 3,5 тысячи человек.

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