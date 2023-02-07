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Самая смертельная болезнь, которую не замечают вовремя: неочевидные симптомы рака поджелудочной железы

7 февраля 2023 23:40
оновлено: 19:06
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Рак поджелудочной железы — врачи назвали признак болезни
Существует более 100 различных типов рака, и сегодня многие из них успешно поддаются лечению, однако рак поджелудочной железы лечить тяжелее всего
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Панкреатический рак выявляется в органе живота, называемого поджелудочной железой. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы трудно выявить.

Об этом пишет издание Eat This, Not That.

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Рак поджелудочной железы

Существует более 100 различных типов рака, и сегодня многие успешно поддаются лечению благодаря прогрессу медицины и технологий. Однако рак поджелудочной железы гораздо сложнее лечить. Есть люди, побеждающие болезнь, но рак поджелудочной железы трудно диагностировать.

"Рак поджелудочной железы тяжело обнаружить на ранней стадии. Поджелудочная железа находится глубоко внутри тела, поэтому медицинские работники не могут увидеть или почувствовать ранние опухоли во время обычных медицинских осмотров. Люди обычно не имеют симптомов", — утверждает американское общество онкологических заболеваний.

Что нужно знать о раке поджелудочной железы

Доктор Томми Митчелл, сертифицированный семейный врач с целостными оздоровительными стратегиями: "Рак поджелудочной железы — это тип рака, который часто неправильно понимают и мало обсуждают, с наивысшим уровнем смертности среди всех первичных видов рака. Эта смертельная болезнь вместе со связанными с нею факторы риска и осложнения лечения представляют серьезную проблему для тех, кто им пострадал, поэтому так важно знать о типах рака поджелудочной железы, как его диагностировать и какие методы лечения доступны сделать, чтобы минимизировать риски, также важные".

Связь между раком поджелудочной железы и депрессией

По словам доктора Митчелла, исследования уже давно связывают рак поджелудочной железы и депрессию, и исследования показывают, что люди с диагнозом рака поджелудочной железы более подвержены чувствам депрессии, чем те, кто не имеет такого диагноза. Такие чувства могут варьироваться от общего чувство печали к тяжелой клинической депрессии Пока неизвестно, почему рак поджелудочной железы и депрессия связаны вместе.

Однако исследователи считают, что это может быть связано с внезапностью диагноза или тяжестью некоторых методов лечения рака поджелудочной железы, которые могут причинить пациенту значительную физическую боль или трудности с получением надлежащего питания. Чтобы защитить свое психическое благополучие, люди, которые столкнулись с диагнозом рака поджелудочной железы, должны обратиться за помощью к своим врачам, обсудив любые испытываемые ими признаки депрессии, а также обратиться за необходимой эмоциональной поддержкой вне кабинета врача".

Курение и неправильное питание повышают риск рака поджелудочной железы

Американское раковое общество утверждает: "Курение является одним из важнейших факторов риска рака поджелудочной железы. Риск заболеть примерно вдвое выше среди курящих по сравнению с теми, кто никогда не курил. Считается, что около 25% рака поджелудочной железы вызвано курением сигарет. Курение и использование бездымных табачных изделий также повышают риск, однако риск рака поджелудочной железы начинает падать, когда человек бросает курить".

Поддержание здорового веса также важно для снижения риска рака поджелудочной железы. ASC говорит, что избыточный вес (ожирение) является фактором риска рака поджелудочной железы. Люди с ожирением имеют примерно на 20% большую вероятность развития рака поджелудочной железы. Набор веса во взрослом возрасте может также увеличивать риск. Ношение лишнего веса вокруг линии талии может быть фактором риска даже для людей, не имеющих избыточного веса.

Как диагностируется рак поджелудочной железы

Диагностика рака поджелудочной железы, как правило, предполагает комбинацию тестов изображения, анализов крови и биопсии. Самые распространенные тесты изображения, используемые для диагностики рака поджелудочной железы, включают компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ), они могут предоставить подробные изображения поджелудочной железы и помочь определить аномалии, которые могут быть раковыми. Анализы крови, такие как тест CA 19-9, также можно использовать для диагностики рака поджелудочной железы. Этот тест измеряет уровни белка, который называется углеводный антиген крови", — говорит доктор Митчелл.

Высокий уровень этого белка может являться признаком рака поджелудочной железы. Биопсия, предусматривающая удаление образца ткани из поджелудочной железы и исследование его под микроскопом, является наиболее точным способом диагностики рака поджелудочной железы. Биопсия может быть выполнена несколькими способами, в том числе посредством игловой биопсии или во время операции. Важно отметить, что рак поджелудочной железы может быть затруднен диагностировать на ранних стадиях, поскольку он часто не вызывает заметных симптомов. Если вы чувствуете какие-либо тревожные симптомы или имеете повышенный риск развития рака поджелудочной железы, важно поговорить с медицинским работником о своих беспокойствах.

Признаки рака поджелудочной железы

Также доктор Митчелл утверждает, что рак поджелудочной железы — это серьезное заболевание, и раннее распознавание признаков может помочь убедиться, что любое потенциальное лечение будет эффективным.

Ранние признаки рака поджелудочной железы могут включать:

  • боль в животе,
  • боль в спине, которая усиливается со временем,
  • непреднамеренную потерю веса,
  • желтуха (пожелтение кожи или глаз),
  • потеря аппетита,
  • проблемы с пищеварением, такие как диарея или стеаторея (жирный стул),
  • слабость или усталость,
  • тромбы,
  • тошнота и рвота.

"Если вы чувствуете любой из этих симптомов более двух недель, вам следует обратиться к врачу, чтобы выяснить причину. Хотя в некоторых случаях диагнозом может быть рак поджелудочной железы, важно помнить, что большинство этих симптомов также связаны с другими заболеваниями и состояниями. Точный диагноз ставится после посещения врача и получения профессиональной медицинской помощи", — отмечает Митчелл.

Напомним, в Минздраве рассказали, что в Украине циркулирует 1 2 подтипа штамма Covid-19 "Омикрон". Однако ситуация с заболеваемостью стабильна.

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